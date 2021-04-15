白河警約法三章強力執法　廟會遶境治安交通零事故

▲「六合社神壇」遶境慶典活動，總計有來自嘉義、屏東、高雄等各地20個陣頭、約1500名信眾到場贊香，白河分局強力執法，廟會遶境治安交通零事故。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

白河區之「六合社神壇」於4月11日舉行創設1週年遶境慶典活動，總計有來自嘉義、屏東、高雄等各地20個陣頭、約1500名信眾到場贊香，並繞行白河區內主要道路，白河分局警方強力執法，廟會遶境治安交通零事故。

白河分局指出，因此次廟會遶境人數及陣頭數量之多為近年罕見，白河警為確保遶境活動過程順利，除期前積極與各陣頭負責人協調約制自律，並善用GPS科技器材輔助。活動當日結合白河區公所等各單位實施聯合稽查，並啟動交通快暢機制及連線警察廣播電台宣導民眾避開易壅塞路段；且為確保治安交通萬全，動員警力發布2班次取締酒駕強勢路檢勤務，以事前勸導約制及事中強力執法之堅定立場，讓參與遶境之民眾遵守交通規則，也達成治安交通零事故之目標。

本次遶境活動於3月4日提出申請路權時，白河分局即相當重視，並研判相關繞境陣頭參與混雜及人數眾多，除將對白河市區交通造成衝擊外，也可能衍生相關之衝突治安事件。為此白河分局分局長陳明宏期前多次召開分工會議，並擬訂各項具體作法，由偵查隊、各所所長分層實地親至各陣頭實施約制，宣導務必遵法守法，並要求各宮廟及茶水補給站當日切勿提供含酒精性飲品，以免信眾有酒後駕車之違行；再者指導主辦之神轎陣頭裝上GPS定位系統，讓警方可精準掌握遶境隊伍的位置來有效精準調度警力疏導。

另為防制酒後駕車情事，白河分局也在當日14時至16時及22時至24時，於繞境隊伍周邊重要道路，動員刑事及制服警力45名實施強勢路檢，期間共計取締未戴安全帽22件、無照駕駛1件及通報噪音車15部，展現警方維護治安及交通安全之決心。至當日22時順利圓滿結束止，均無鬥毆違序、交通壅塞及酒駕違法等事件之發生。

白河警分局長陳明宏表示，本次廟會繞境活動確實達成零鬥毆、交通順暢，並兼顧優質宮廟文化好傳統，端賴全體同仁有效之協調約制、縝密之勤務規劃及積極落實勤務執行，今後也將參照這次良好的經驗，持續精進來做好每次宮廟活動之安全維護。

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