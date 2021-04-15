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搭長途捷運腳痠！她觀察乘客曝「搶位1撇步」　網狂點頭：超實用

捷運,北捷,捷運車廂（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

捷運是學生及通勤族最好的朋友，但人多的現象常常沒有位子坐，若要搭長途腳真的很酸，一名女網友發現了一招可以坐到椅子的方法，秉持著能坐就不要站的原則，因為女生身上的東西比較多，如果下一站要下車的話，通常都不會滑手機，這時候就可以看準時機卡位，對此，不少網友都驚呼「長知識！」

女網友在PTT版上發文，身為一名通勤族，搭車時會觀察路人，因此發現一個有趣的現象，因為常常要轉乘的關係，一上車就沒有位置可以坐，但是又要一路坐到底站，為了秉持能坐就不要站，一定要找到位置，因此發現下一站要下車的年輕女性乘客，通常都不會滑手機，尤其是手上較多包包或行李的人

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台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖。（示意圖／ETtoday資料照）

她指出，這時候就可以鎖定目標，走到她附近卡位，但卡位也是一個學問，「畢竟一個擁擠的車廂，絕不會只有你想坐」，這時候就要先觀察好最近的出口在哪，「站在她的反方向」，到站之後周圍的人都會讓開，就可以迅速搶到位置。

對此，網友們看完後都給予認同，「滿有道理，但我平常都站著，因為上班坐太久了」、「好有趣的觀察」、「原來是搶籃板的好手」、「真的欸，快到站就會收手機進口袋，之前常坐過站會怕」。還有人指出，「我會看位子上的學生是哪個學校，知道是哪個學校，在哪下車，就可以卡位」。

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