葉元之製「神隱計時器」梗圖　諷蘇貞昌躲10天真沉得住氣



▲蘇貞昌神隱計時。（資料照／翻攝自葉元之臉書）



針對太魯閣翻覆事故後，新北市議員葉元之就開始計算，行政院長蘇貞昌的「神隱天數」，他表示，蘇貞昌今天依舊沒有接受媒體訪問，從5日現在已經躲10天，為了保官位，還真沉得住氣。

台鐵408車次太魯閣號出軌事故，葉元之指出，行政院長蘇貞昌自5日下午2時以後，已神隱10天未接受媒體訪問，僅在8日行政院會公開露面。

葉元之在臉書批評，關於太魯閣案的政治責任，交通部長林佳龍辭呈已被批准，將在20日生效。但大家現在想知道的是，蘇貞昌認為自己該負什麼責任？一直躲著，是因為還沒想好說詞嗎？

另外，葉元之也提到，國人這兩天關心日本排放核廢水的問題，也不見「政院第一吵架王」蘇貞昌出來捍衛台灣權利。試想，若排放核廢水的不是日本，而是中國大陸，那蘇貞昌一定衝第一，大罵對岸「以鄰為壑」、「土匪政權」，什麼狠話都會說，怎麼面對日本，就不說話了呢？

葉元之批評，最好笑就是民進黨，說國民黨挺核電，就沒資格反對日本的核廢水，這簡直不知所云、舔日舔到極點。採用核能發電，至少台灣人用的到電，也保護了藻礁、減少了空汙。那接受日本人的核廢水，台灣人得到什麼好處？如果有人拿垃圾丟到你家，你會說因為你家也會製造垃圾，所以沒資格反對嗎？更何況，核電廠排出的汙水，跟日本福島被輻射直接污染的水，根本是兩回事。「護國院長」蘇貞昌，不用出來表態一下嗎？