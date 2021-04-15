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快訊／准辭了！林佳龍20日卸任交通部長　仍心繫台鐵改革

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY4 林佳龍聯訪。（圖／記者楊詩益攝）

▲408次太魯閣號出軌事件，林佳龍第一時間即請辭以示負責。（圖／記者楊詩益攝）

記者陳家祥／台北報導

台鐵太魯閣號意外造成49死、218傷，事發後交通部長林佳龍隨即請辭以示負責；儘管一連透過口頭、書面表明堅決辭意，但由於事故正在處理中，院長蘇貞昌並未准辭。15日行政院會後，發言人羅秉成表示，考量到事故路段在20日前確定可以通車，院長蘇貞昌在與林佳龍溝通、和總統蔡英文報告後，批准林佳龍辭呈，辭職日於4月20日生效。

羅秉成表示，4月2日太魯閣號事故發生後，交通部長林佳龍第一時間就趕抵現場，日以繼夜、全心全意投入搶修工作。羅說，雖然林佳龍再4月3日有先電話口頭請辭，接著4月7日又提出正式書面辭呈，但這段時間，林佳龍希望能完成搶修、搶通的善後工作，院長跟總統也認為，以搶修搶通工作為優先，暫不討論這問題。

羅秉成表示，4月13日交通部報告相關搶救作業告段落，清水隧道軌道已經修復、試通車，相關安全結構也在確認中，「因此在13日上午，院長有約林佳長到院討論請辭問題」。

羅秉成說，林佳龍部長態度懇切、辭意甚堅，希望院長能成全讓他負起政治責任請辭。當天兩人談論超過1個小時，就各個面向交換意見，林佳龍也詳細跟院長報告，在事故發生後交通部的作為，現場搶修搶通、家屬關懷照顧的情形。

羅秉成說，院長肯定林部長的辛苦，交通部、台鐵局上下一心，才能快速把現場修復搶通，感謝大家的支持，能夠把罹難者的家屬、傷者的傷痛，減緩降到最低，這都是國人同胞的齊心努力。

羅秉成表示，當天院長也跟部長交換台鐵改革的意見，針對如何持續加大、加快進行改革進行討論。林佳龍認同在行車安全、員工安定、組織轉型，應該齊心努力；在安全作法上，台鐵在過去2年已經有很多努力跟成效，但還不足，這個面向應該是現在要加緊作為。而外界關注的改革方向，林佳龍也提到，公司化不等於民營化，如何企業化經營提升台鐵營運效率，才是共同目標。

羅秉成表示，因為林佳龍部長辭意甚堅，院長也詢問什麼時間是可以的，林表態希望是在4月20日辭職生效，除了事故處理告一段落外，他也能以交通部長身分出席公祭。對此，院長予以尊重，在14日向總統報告後，總統也表示尊重。

盼以部長身分出席公祭　林佳龍卸任前仍心繫台鐵改革

據了解，考量到事故路段在20日前確定可以檢測完畢、通車，3場告別式也將在17日前陸續辦完，林佳龍選擇在在意外後續處理告一段落後，也就是20日離開交通部長職位；蘇貞昌也尊重林佳龍想法，辭職日於4月20日生效。蘇、林在達成共識後，蘇貞昌也在周三向總統報告此事。

蘇貞昌、林佳龍2人日前會面1個多小時，蘇貞昌感念林佳龍在事故發生時，一直都在現場，而這段期間，蘇也請交通部次長其他官員到院內討論台鐵改革的事情。

在前天的談話期中，林佳龍有報告，這段期間一直有跟工會保持聯繫，體認到工會對於台鐵內部改革也都是持正面的態度。有關台鐵改革，蘇貞昌也說向林佳龍說，會站在保護員工權益下，確保改革比較平順。

蘇貞昌也感謝林佳龍擔任部長以來，一起處理很多危機，包括斷橋，華航機師罷工，紓困振興防疫工作，這些都很感謝他的幫忙。在4月20日完成正式通車，所以部長才會說他大概希望20日准辭，院長也尊重他的意願，昨天也跟總統報告。

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

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