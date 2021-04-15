環團主張「三接外推」避藻礁　行政院：納入考量實際評估

▲桃園大潭藻礁，中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

珍愛藻礁、反萊豬等4大公投案將在8月登場，蔡英文政府已定調「不提對案」，以積極溝通方式取代。環團日前提出「三接外推方案」，獲行政院長蘇貞昌納入考量，指示相關部會做實際評估。行政院15日表示，相關評估仍在持續討論中，積極與環團對話找出適當方案解決藻礁問題。

行政院15日召開例行院會，會後由政委兼發言人羅秉成召開記者會轉述。針對三接外移方案，羅秉成說，政院一直秉持跟環團進行積極對話的立場，有效創造雙贏，近期環團跟政府相關部門有舉行對焦會議，政院樂見其成。

羅秉成指出，昨天有部分環團提出雙贏方案，「對這具體方案，院長早先就指示經濟部，就相關可能具有建設性、具體的替代方案，各種可能性的影響評估，要進行分析」，包括外推的話，外推的距離、工程可行性、影響工期、對供電穩定乃至預算經費等，都要詳實的評估，作為對應的對策。

羅秉成強調，這部分還在討論中，昨天經濟部次長曾文生也有到場把政府相關政策、如何穩定供電跟保護藻礁之間，取得平衡跟共識，也都有所說明，「我們會再持續了解關注政府跟環團的對話，如果有適切的方案解決藻礁的問題，希望能朝這方向努力」。