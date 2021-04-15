太魯閣事故公祭飄細雨...家屬悲慟　蔡英文主動擁抱致意

記者陳家祥／台北報導

台鐵408次太魯閣號意外造成49死、218傷，台鐵15日起將在台北、台東及花蓮等3地陸續舉辦聯合公祭儀式。總統蔡英文15日下午2點左右抵達會場，現場突然下起陣陣細雨，讓場面更顯哀戚。

▲總統蔡英文出席太魯閣事故聯合追思公祭，安慰罹難者家屬。（圖／記者林敬旻攝）

由交通部主辦的聯合公祭儀式，首場在15日下午舉行。交通部長林佳龍在政次王國財的陪同下，約在下午1點39分抵達，簽名完、別上黃絲帶後，走進會場向泣不成聲的罹難者家屬致意。

林佳龍還蹲在地上拍拍另一位家屬肩膀，並輕撫家屬手臂，安慰難過不已的家屬。隨後林佳龍也向這次負責修復大體的76行者團隊致意。

隨後衛福部長陳時中、新北市長侯友宜、台北市長柯文哲等人陸續在下午1點50分前到場，行政院長蘇貞昌則大約在52分時抵達，進入會場不久後，便和王國材到會場外等候總統蔡英文到來。

值得一提的是，15日天色陰暗、體感氣溫悶熱，但遲遲未下雨；而就在蔡英文抵達的同時，現場突然落起陣陣細雨，讓公祭儀式的氣氛更顯哀戚。

隨後儀式在下午2點03分開始，與會官員、親友起立，低頭默哀1分鐘，接著交由慈濟人進行點燈祈福。下午2點21分，由蔡英文代表主祭，蘇貞昌、林佳龍陪祭，一同上香，並由蔡獻花獻果後，向罹難國人行三鞠躬禮。

隨後蔡英文在離場前，轉身向罹難者家屬致意，抱著悲痛欲絕的家屬、輕拍撫肩表達慰問之意，有家屬哭到泣不成聲，也有家屬低頭不語。