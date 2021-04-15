狂男追愛強押上車「同歸於盡」挾持300km　女模搏命跳車渾身傷

▲楊姓男子愛慕廖姓女模，追求不成竟強押上車揚言同歸於盡，逼得廖女情急跳車。（圖／示意圖，與本案無關，取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名楊姓男子因為工作緣故，對廖姓模特兒產生好感，在2019年時以要與廖女共進晚餐為由邀她上車，卻被拒絕，楊男被拒後心有不甘，竟直接強押廖女上車，還揚言「我要跟妳同歸於盡」，讓廖女心生畏懼情急之下跳車逃離。桃園地方法院審理後，依剝奪他人自由罪處楊男有期徒刑5個月，得易科罰金。

楊姓男子在2019年間邀廖女南下共進晚餐，卻被廖女以有事要北上拒絕。誰知道楊男居然惱羞成怒，懷疑她另有交往對象，且因廖女收受了楊男所致贈的包包衣服，導致楊男心有不甘，認為他付出甚多還得到這樣的結果，一氣之下強押廖女上車，還逆向闖紅燈危險駕駛、南下300公里，更揚言要和她一起「同歸於盡」。

廖女心生畏懼，以LINE傳訊息向友人求助，友人接獲消息後隨即報警處理。警方隨後也撥打電話至廖女手機，要廖女開擴音，告知楊男手機已遭警方定位，要求楊男讓廖女下車，楊男不但不從，還將廖女的手機摔出窗外，最後逼得廖女不得不在嘉義趁機跳車逃生，造成她全身多處擦挫傷。

庭審時楊男辯稱，他是遭到廖女欺騙，一時憤怒才跟她理論，會講「同歸於盡」全是因為一時氣憤，不過他否認危險駕駛，只是強調有和廖女說要去台南吃飯，希望2人可以好聚好散，並沒有要控制對方自由。

法官審理後認為楊男的證詞不足採信，且對廖女揚言要「同歸於盡」，途中還一路危險駕駛，足以讓被害人產生畏懼，使被害人被迫跳車逃離，而廖女更是從頭都沒有答應過楊男要一起吃飯，因此判定楊男有罪，依剝奪他人行動自由罪，判處有期徒刑5個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

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