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花1萬5通馬桶管線「其他住戶拒分擔」　高雄婦告錯對象敗訴

▲▼浴室,廁所,馬桶,心理,顏色,個性。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲高雄一名許姓婦人因馬桶管線堵住，疏通後向住戶收取修繕費用遭拒，怒向法院提告去因為告錯人而敗訴。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／高雄報導

誰大的！高雄一名許姓婦人住在一棟5層樓高的老公寓，去年8月發現馬桶管線不通，請水電師傅處理後，發現竟是因為大塊糞石堵住糞池管口，導致公共糞管堵塞，許婦先行支付工人15000元費用後，認為是公共管線堵住應與其他住戶共同分擔，向1、3、4、5樓的住處收取3000元費用遭拒，一狀告上法院，卻因為告錯人而被高雄簡易庭判敗訴。

高雄一名許姓婦人住在一棟5層樓高的老公寓內，許婦住在2樓，去年8月發現馬桶管線不通，請專業水電師傅來疏通後，才發現原來是有大塊糞石堵住糞池管口，才導致公共糞管塞住不通。

許婦認為由於堵住的管線屬於公共管線，因此向其他住戶分別收取3000元維修費用，卻遭拒絕，因此憤而對1、3、4、5樓住戶提告。

庭審時，其他住戶則主張，既然是公共管線的維修應向管委會請求，不應向住戶請求，且2樓廁所不通是否因為是公共管線堵塞所引起的，仍有待確認，因此拒絕給付維修費用。

法官審理後則認為，水電師傅確認過堵住的管線確為1到5樓共用管線，且公寓公共設施的修繕應由管委會來處理。許婦疏通馬桶的時間為去年8月，當時許婦的社區仍有管理會，管理會也有定期向住戶收取費用，雖然管理會後來已解散，但仍應由管理會來負擔，由許婦先行墊付，而不是找住戶負責，且許婦也未能提出明確證據，指出堵住管線的大塊糞石是其他住戶所產生的，因此判定許婦敗訴，全案仍可上訴。

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