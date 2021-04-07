杜拜裸女群遭起底！20歲小模狂PO火辣照　穿比基尼「爽騎上駱駝」

▲杜拜3日出現「陽台裸女群」後，警方已經介入逮捕相關涉案人士。（圖／翻攝自推特／@Yama_Rajano）

記者張寧倢／編譯

杜拜警方日前逮捕了40名身材火辣的年輕女子，因為她們公然全裸站在高樓的玻璃陽台，還有一名男子對他們瘋狂拍照，並將這些不雅的照片與影片上傳到推特，違反了阿聯酋的公共禮儀法，最高可判刑6個月。如今，不僅烏克蘭外交部證實有11名女性是烏克蘭公民，更有多名涉案的女模遭外媒揭露身分。

▲裸女群被外媒指認出是幾個前蘇聯國家的女模，還有人在社群帳號中PO出集體出遊照。（圖／翻攝自當事人IG）

綜合英國《每日郵報》與《Lad Bible》報導，社群網站推特上3日流傳一段不雅影片，至少12名裸女「一字排開」站在杜拜摩天大樓的透明玻璃陽台，而俄羅斯33歲男子康索夫（Alexey Kontsov）更是直接拿起相機拍攝，誇張行徑被附近大樓的民眾目擊。杜拜警方已將逾40名涉案女子與康索夫逮捕，在阿拉伯聯合大公國涉及裸體與不雅行為，可依公共禮儀法判處最高6個月刑期，以及折合新台幣約4萬元的罰金。

▲▼烏克蘭約25歲女模Yana在IG分享她在杜拜的旅遊生活。（圖／翻攝自當事人IG）

報導稱，40多名涉案女子的年齡在10餘歲到20餘歲之間，都來自俄羅斯、白俄羅斯、摩爾多瓦與烏克蘭等前蘇聯國家，其中烏克蘭外交部更證實有11名女性是該國公民。據了解，2名25歲左右的烏克蘭女模Yana與Diana，以及20歲的俄羅斯女模Anastasia Kashuba都在IG上發布貼文，分享多位女子在杜拜旅行、騎駱駝的照片與影片，不雅影片拍攝場景的陽台也出現在Diana的限時動態中。

▲Diana也同樣是來自烏克蘭的女模，她在限時動態中PO出在杜拜沙灘開心騎駱駝的影片。（圖／翻攝自當事人IG）

此外，俄羅斯媒體也根據網路發布的照片，認出多名女模、化妝師、造型師，更有報導指稱，這些女性之中包括一名俄羅斯前銀行家的女兒，但她隨即否認自己參與拍攝。攝影者康索夫向警方表示，當時他在公寓拍攝裸女場面，並犯下了上傳不雅照等「致命的錯誤」，已經聘請律師希望能從杜拜監獄獲釋。此前，有報導證實，康索夫找來這群女子進行的拍攝活動，目的是要替一間以色列版的美國色情網站拍攝宣傳照。

▼20歲俄國小模Anastasia Kashuba也在同個沙灘拍照發文。（圖／翻攝自當事人IG）

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