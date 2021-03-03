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泰女模豪宅派對遭「灌藥蹂躪」　心臟衰竭慘死！意外扯醜陋內幕

▲▼ 泰國正妹娃娃之死揭發女模界黑暗面。（圖／翻攝自IG／@wawa_manika）

▲ 娃娃年輕貌美，前往豪宅派對招待客人，隔天卻不幸身亡。（圖／翻攝自IG／@wawa_manika，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國女模娃娃（Wawa Manika，全名Whitchayaporn Visessombut）年輕貌美，日前在經紀公司安排之下前往曼谷一棟豪宅，為參加派對的客人提供酒水，未料隔天突然身亡。這起神秘死亡事件揭發女模界的醜陋與黑暗，透過媒體曝光後點燃社會大眾怒火。

《曼谷郵報》報導，曼谷拍鳳裕庭警局局長Pol Col Prasopchok impinit說明，模特兒仲介蘇（Su）上月找上現年33歲的娃娃，說明豪宅主人肯恩（Keng）將於22日舉辦一場派對，自己則是派對女主人，並請娃娃屆時幫忙招待客人、提供酒水。

根據娃娃母親說法，她在隔天清晨約6時被人抬出豪宅，開車送往醫院，當時處於昏迷狀態，並於上午8時45分宣告死亡。醫生說明，她死於呼吸及血液系統衰竭。

▲▼ 娃娃年輕貌美，前往豪宅派對招待客人，隔天卻不幸身亡。（圖／翻攝自IG／@wawa_manika）

▲ 娃娃有運動習慣，也常參加社交活動。

有消息指出，是肯恩要求蘇找年輕女子陪酒，蘇於是聯絡娃娃，並答應給她7500泰銖（約新台幣6879元）的酬勞。娃娃當晚11時開始工作，第二天上午由二名男子駕車送醫。肯恩不久後到院支付醫藥費，宣稱娃娃有吸毒。

娃娃家屬強調，她從未服用毒品，也不曾賣淫，質疑當晚豪宅內還有隱情。警方則說明，驗屍結果顯示，娃娃非自然死亡，體內也驗出K他命及安眠藥等藥物，將進一步蒐集肯恩及事發當晚同在豪宅內其他4名女子的證詞。

娃娃的死掀起泰國社會對性別、權力不平等的批評聲浪，家屬也害怕案件會因外部勢力介入而不了了之。一名女模則出面爆料，其實已有許多女模淪為富家子弟洩慾工具。只要這些少爺開出價碼，經紀公司就會找來眾多正妹，從單純的走秀到性服務、嗑藥都得做，在圈子裡已是公開的祕密。

聽Podcast掌握國際局勢

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