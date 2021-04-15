中國疫苗效力僅56.5％…智利確診翻倍！專家：病毒蛋白無保護作用

▲中國大陸科興新冠疫苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸疾控中心主任高福日前提出，幾種疫苗交替接種，來提高新冠疫苗保護率，被外界認為是指中國新冠疫苗保護率低。儘管他已出面闢謠，但國外研究指出，中國「科興」及「國藥」兩款疫苗的效力，確實比其他國際大廠的還低，其中科興若僅接種第一劑，其保護效力僅3％，第二劑雖然可提升至56.5％，但也只剛好過世界衛生組織設下的50％門檻。

根據《每日郵報》報導，目前全球至少有53個國家訂購了中國製疫苗，大部分集中在南美、非洲和東南亞，對於沒有特殊保存設備，且經費不足的國家來說，易於儲存且價格低廉的中國疫苗是很理想的選擇。

▲智利開放接種新冠疫苗後確診數仍翻倍。（圖／達志影像／美聯社）



不過，英國雷丁大學病毒學家瓊斯（Ian Jones）指出，從智利接種後的數據來看，中國疫苗不足以阻止病毒傳播。目前智利有40％的人口已經接種了中國科興疫苗，但確診數從2月以來仍舊翻倍，從每百萬人117人染疫，提高到每百萬人372人染疫，全國接近80％地區被迫再度封城。

根據智利大學研究發現，科興疫苗在接種第一劑後的有效性僅3％，在第二劑接種後兩星期提升至56.5％，剛好滿足世界衛生組織設下的50％門檻。相較之下，輝瑞（Pfizer）疫苗的有效性為95％，莫德納（Moderna）為94％，阿斯特捷利康（Astra Zeneca）疫苗則為79％。

據傳，中國另外一款國藥疫苗的有效性在73％，但中國拒絕在醫學雜誌上發表實際數據，這意味著專家無法證實這款疫苗的有效性。

▲ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，中國科興及國藥疫苗都是透過SARS-CoV-2病毒的滅活（Inactivated）技術進行基因改造。所謂滅活是指讓病毒失去感染力，但保留抗原性，但此種技術含量低，生產難度和風險較高，臨床實驗資料也一直備受質疑。

瓊斯教授表示，「（中國疫苗）它製造起來很快，但它們含有的病毒蛋白無法起到保護作用，所以實際上大部分都被浪費了。」瓊斯指出，這種類型的疫苗沒有針對性，導致免疫系統會釋放大量抗體，實際上並不能對抗真正的新冠病毒。

►丹麥全面停用AZ疫苗！ 記者會開一半...女官員「90度傾斜」倒地

►研究證實：巴西變種病毒「又見變異」！ AZ疫苗可能面臨失效風險

►大陸首支國產mRNA疫苗 最快下月海外三期臨床試驗

鍋寶萬用電鍋妙廚全能組激殺2.1折！分離式好用好清洗

