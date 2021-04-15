丹麥全面停用AZ疫苗！　記者會開一半...女官員「180度傾斜」倒地

▲ 丹麥衛生官員在停用AZ疫苗記者會上昏倒。（圖／路透社）

記者邱晟軒／綜合報導

由於接種後有血栓風險，丹麥成為全球首個完全停止AZ疫苗施打的國家。而就在丹麥衛生局長今在新聞記者會上發言時，在旁的藥物管理局主任埃里克森（Tanja Erichsen）突當場昏倒在地，把現場人士都嚇壞。

從新聞發布會的直播畫面中可以看到，就在丹麥衛生局長布勞斯特倫（Søren Brostrøm）針對停用AZ疫苗發言時，在旁的藥物安全部主任埃里克森，眼神突然變得渙散，緊接著身體180度向右直接傾倒，局長見狀立刻上前攙扶，嚇壞現場人士。

丹麥藥物管理局隨後在推特上證實了此事，埃里克森主任目前狀況穩定，但尚不確定暈倒原因，為了安全起見，已經馬上將她送往醫院進行檢查。