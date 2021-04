丹麥全面停用AZ疫苗！　記者會開一半...女官員「180度傾斜」倒地

▲ 丹麥衛生官員在停用AZ疫苗記者會上昏倒。(圖/路透社)

記者邱晟軒/綜合報導

由於接種後有血栓風險,丹麥成為全球首個完全停止AZ疫苗施打的國家。而就在丹麥衛生局長今在新聞記者會上發言時,在旁的藥物管理局主任埃里克森(Tanja Erichsen)突當場昏倒在地,把現場人士都嚇壞。

從新聞發布會的直播畫面中可以看到,就在丹麥衛生局長布勞斯特倫(Søren Brostrøm)針對停用AZ疫苗發言時,在旁的藥物安全部主任埃里克森,眼神突然變得渙散,緊接著身體180度向右直接傾倒,局長見狀立刻上前攙扶,嚇壞現場人士。

丹麥藥物管理局隨後在推特上證實了此事,埃里克森主任目前狀況穩定,但尚不確定暈倒原因,為了安全起見,已經馬上將她送往醫院進行檢查。

Vores lægemiddelovervågningschef Tanja Erichsen er besvimet under dagens pressemøde. Hun er ved bevidsthed igen og er efter omstændighederne okay, men hun tager for en sikkerheds skyld en tur med ambulancen til skadestuen for at blive tjekket.