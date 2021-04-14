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大陸首支國產mRNA疫苗　最快下月海外三期臨床試驗

▲▼南韓將於3月底開放65歲以上高齡者施打AZ疫苗。（圖／路透社）

▲許多國家都已經紛紛推出新冠疫苗。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

全球新冠疫情持續，大陸官媒引述蘇州艾博生物科技有限公司（簡稱艾博生物）表示，首支中國新冠病毒mRNA疫苗（信使核糖核酸）已進入二期臨床尾聲，最快本月底獲第三期海外臨床批文，5月開啟海外試驗。

艾博生物表示，目前的結果顯示這款疫苗與德國及美國兩款mRNA疫苗完全可比，而且可跟現有疫苗形成良好互補，例如為滅活病毒疫苗增加細胞免疫，給腺病毒載體疫苗補打第二針。

據《央廣網》報導，艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院、雲南沃森生物共同研製的新冠病毒mRNA疫苗「ARCoV」已進入二期臨床尾聲，一切進展順利，預期最快在4月底拿到三期海外臨床批文，將在5月與大陸泰格醫藥合作開展海外三期臨床試驗，實現中國mRNA疫苗「零」的突破。對於三期臨床選擇的具體國家，或首選南美洲。

截至目前，全球共有兩款mRNA疫苗獲批，分別為德國BioNTech公司與輝瑞合作研發的BNT162b2，以及美國Moderna公司研發的mRNA-1273。二者在臨床試驗中展現出的保護率均超過9成，是目前國際上保護率數據最高的新冠疫苗，但兩者儲運溫度條件相對苛刻，需要攝氏零下70度和零下20度的環境下保存。

「不管是動物體內實驗還是臨床實驗，從我們拿到的結果來看，國產ARCoV疫苗產品與海外兩個mRNA疫苗完全可比，」艾博生物創始人英博表示，對比輝瑞疫苗，ARCoV的差異在於可在攝氏2至8度環境下保存。據悉，為評估ARCoV的熱穩定性，軍事醫學科學院團隊曾將疫苗放在常溫中儲存7天，然後注射到小白鼠體內，發現仍然有效，這使得ARCoV可以大大降低冷鏈運輸的挑戰。

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