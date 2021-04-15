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自閉兒突崩潰跪地…陌生男超暖趴下幫安撫！　母淚謝：他是英雄

▲▼自閉兒突崩潰　陌生男超暖趴地幫安撫。（圖／翻攝自Facebook／Better to be Different）

▲伊恩趴在地上幫忙安撫崩潰的魯迪。（圖／翻攝自Facebook／Better to be Different）

記者張方瑀／編譯

英國一名母親日前帶著患有自閉症的5歲兒子魯迪（Rudy）外出時，魯迪因非常討厭「往回走」而開始在路上發脾氣，趴在地上大吼大叫，引來許多路人側目。這時有一名男子經過，竟直接蹲下來趴在魯迪面前，開始幫忙安撫他，最後成功轉移了魯迪的情緒，這名母親也在臉書發文表示，「我永遠不會忘記他的好意，他是個英雄。」

根據《每日星報》報導，住在英國的娜塔莉（Natalie Fernando）12日帶著兒子魯迪外出散步，而患有自閉症的魯迪非常討厭「往回走」，所以通常他們都會選擇繞一個大圈回到原處，但當天因為道路限制，他們倆不得不回頭，而當下魯迪也無法接受地趴在地上哭鬧。

當時魯迪的行為引來許多路人側目，娜塔莉也只能不斷道歉，並試圖安撫兒子。結果突然有一名叫做伊恩（Ian）的男子來到他們身邊，並直接趴在魯迪面前，用同樣的角度和他對話，試圖一起安撫他。最後魯迪的情緒也逐漸緩和，跟著伊恩一起站起來。

▲▼自閉兒突崩潰　陌生男超暖趴地幫安撫。（圖／翻攝自Facebook／Better to be Different）

▲魯迪穩定情緒後開心地和伊恩一起站起來。（圖／翻攝自Facebook／Better to be Different）

娜塔莉將這段經歷po到臉書上，並表示伊恩後來還陪著他們母子倆回到車上，「今天這名英雄救了我，通常我必須要花一個小時以上才能處理這種狀況，沒想到會有陌生人願意伸出援手。」娜塔莉說，希望這個世界有更多這樣的好心人，「在一個你可以做任何事的世界裡，請做一個善良的人。」

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