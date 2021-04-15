台灣鳳梨吃起來！關廟直送新竹市農會　快用新台幣下架



▲新竹市農會與台南市關廟區農會合作，提供高品質關廟鳳梨(台農十七號)予民眾選購。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市農會為推廣國產優質水果，與台南市關廟區農會合作，即日起於新竹市農會社區小舖-三喜の店(新竹市中山路598號)提供高品質關廟鳳梨(台農十七號)予民眾選購。若需電話訂購或其他問題請洽新竹市農會(03-5386143#104)，將有專人竭誠為您服務。

台灣農業聞名世界，從5、60年代的香蕉王國到21世紀的蝴蝶蘭王國，時至今日仍可看見許多優良農產品在世界各地發光發熱。而台灣位於亞熱帶及熱帶交界，氣候溫暖，雨量豐沛，台灣南部尤其適合栽培鳳梨。台灣鳳梨品種多元化，各有著不同的特色，有的香味濃郁，有的果肉鮮嫩，還有適合製成加工食品保存的品種，可供農民栽培及不同嗜好的民眾選擇，關廟鳳梨就是最在地農產品。

▲▼台農十七號，也就是民眾耳熟能詳的「金鑽鳳梨」因金色外皮而討喜、甜美多汁、肉質纖細，深受喜愛。

產發處表示，台南關廟地處熱帶，日照充足，土壤屬紅砂土，排水良好且呈微酸性，有得天獨厚的地理環境，適合栽培高品質鳳梨。本地出產鳳梨果肉細緻、口感軟嫩、入口即化，甜度與酸度的完美比例，互相襯托出更高層次的味覺饗宴，如此高品質的鳳梨，更是長年外銷水果的座上賓。

產發處指出，台農十七號，也就是民眾耳熟能詳的「金鑽鳳梨」因金色外皮而討喜、甜美多汁、肉質纖細，深受國人喜愛，是鳳梨界中的明星，每年4月份正好為關廟金鑽鳳梨的盛產期，欲品嘗新鮮、當季水果的民眾朋友們，千萬不能錯過。此外，鳳梨富含水分、醣類、果酸、礦物質、維生素及纖維素等，維生素B1、維生素C及鉀更是豐富。其中，鳳梨所含的鳳梨酵素及膳食纖維，有助於分解蛋白質、腸胃蠕動，促進排便。歡迎民眾共襄盛舉，用新台幣下架關廟「金鑽鳳梨」。

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