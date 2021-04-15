重罰逃漏稅！個人逃稅1千萬以上、營利事業5千萬以上　最高開罰1億

記者陳家祥／台北報導

行政院會議15日通過「稅捐稽徵法」部分條文修正草案，適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要。其中，逃漏稅的刑罰，由「6萬元以下」提高為「500萬元以下」，並增訂個人逃漏稅額在1000萬元以上、營利事業在5000萬元以上者，加重處罰，得處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1千萬元以上、1億元以下罰金，以維護租稅公平。

▲行政院最新修法重罰逃漏稅。（圖／行政院提供）

財政部表示，本次共修正27條，含修正21條、刪除4條、增訂2條。其中包括，按申報資料核定案件之核定通知書得採公告送達，免個別填具及送達核定稅額通知書，以節省徵納雙方成本。

滯納金加徵方式，由「每逾2日」，修正為「每逾3日」按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。此外，並增訂核課期間時效不完成事由。

針對妨害稅捐執行之欠稅案件，聲請假扣押時點由「欠繳應納稅捐」，修正為「法定繳納期間屆滿或繳納通知文書送達後」；增訂準用民法第242條至第245條及信託法第6條至第7條代位權及撤銷權相關規定，以確保稅捐債權。

此次也新增非屬天災、事變、不可抗力或經濟弱勢之納稅案件，得申請加計利息分期繳納之情形。而錯誤溢繳稅款申請退稅期間，由「5年或無期限」修正一律為「10年」；針對明知無納稅義務，違反稅法或其他法律規定而為繳納之款項，例如為向銀行詐貸虛增營業額所繳納之相關稅款，不得請求返還。

繳納復查決定應納稅額得暫緩移送執行之金額比例，由「半數」調降為「1/3」。另外，也修正以不正當方法逃漏稅捐之刑事罰金，由「6萬元以下」提高為「500萬元以下」，並增訂個人逃漏稅額在1000萬元以上、營利事業在5,000萬元以上者，加重處罰，得處1年以上、7年以下有期徒刑，併科1千萬元以上、1億元以下罰金，以有效遏止逃漏，維護租稅公平。

關於營利事業未依規定給與、取得或保存憑證之處罰，由按查明認定總額「處5%」修正為「處5%以下」，以符罪責相當。「滯報金」及「怠報金」比照「罰鍰」，不適用稅捐優先及關於行政救濟與分期繳納加計利息之規定。

另外，此次修法也新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，以劃一檢舉逃漏稅核發檢舉獎金相關規定，避免爭議。

財政部指出，修正草案預期能兼顧保障納稅義務人權益與國家租稅債權，維護租稅公平及營造徵納和諧。行政院將核轉立法院審議，該部將積極與立法院朝野各黨團溝通，期能早日完成修法。

▲政院修法重罰逃漏稅。（圖／ETtoday資料照）