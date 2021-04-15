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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政院修稅捐稽徵法　逃漏稅最高罰500萬

台北國稅局,繳稅（圖／記者李鍾泉攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會15日將討論財政部擬具的《稅捐稽徵法》部分條文修正草案，將調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍、調降暫緩執行繳稅比例，並將逃漏稅罰金提高至新台幣500萬元以下。

行政院指出，為適切保護納稅義務人權益，簡化稽徵程序，保障國家債權並切合實務需要，財政部提出減負擔、護公平、齊時效等，3個稅捐稽徵法修法方向。

政院指出，修法將調降滯納金加徵率、放寬分期繳稅適用範圍、調降暫緩執行繳稅比例、營利事業未依規定給與取得或保存憑證之處罰合理化。並增訂核課期間不完成事由、強化稅捐保全手段、提高逃漏稅刑罰、檢舉獎金核發標準一致化及限制核發對象。

在逃漏稅刑罰部分，現行規定，納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處5年以下有期徒刑，拘役或科或併科6萬元以下罰金，這次修法後，罰金將大幅提高到500萬元以下。

另外，為符合憲法保障平等權意旨，院會也將討論經財政部擬具「土地稅法」部分條文修正草案。就非都市土地供公共設施使用，被徵收前之移轉，免徵土地增值稅，以符司法院大法官釋字第779號解釋之解釋意旨；並配合政府功能業務與組織調整，將定明地價稅之開徵期間、課稅所屬期間及納稅義務基準日，以切合實務需要。

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