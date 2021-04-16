屏東火車站科技執法！違規停車銳減　大鳴喇叭也不見了

▲屏東火車站科技執法，站前狀況。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為有效遏止違規停車，防制交通事故發生，於屏東市區違規停車熱點，設置6處科技執法設備取締違停，執行1個多月來，不但取締違規停車現象已大幅減少，造成車流阻塞甚至必須大鳴喇叭等亂象也不復見了，顯示科技執法設備對於違規停車防制有很好的效果。

▲▼臨停、接送區。

屏東縣政府警察局避免停車亂象危及交通安全，在屏東市火車站等6處設置科技執法設備取締違停，從3月8日啟用至今，以取締件數最多的屏東火車站科技執法作分析，已由每日約80件違停取締降為每日40件，先前在車站前臨停造成車流阻塞甚至必須大鳴喇叭等亂象也不復見了，顯示科技執法設備對於違規停車防制有很好的效果，並大幅減少警力執勤負荷及提升車站前方道路行車動線與安全。

警方表示，目前車站旁光復路縣民廣場前及公勇路均有設置接送區，周邊的停車場更經縣政府協調能在前15分鐘內免費停車，站外站內都有相關的資訊揭露，請民眾留意並多加利用。

縣警局長李文章表示，警方建置科技執法設備目的，是為了讓屏東車站四周交通更順暢，以及增進行車秩序與安全，有效提升執法效率，並節省警力，提前抵達車站的車輛可免費暫停特約停車場15分鐘，請駕駛人遵守各項交通安全規則，切勿貪圖一時方便在周邊道路臨停以免遭舉發受罰，以保障旅客路權，共同維護交通安全與行車順暢。

►Her今天推出「鍋寶萬用316分離式電鍋妙廚全能組」原價11670元，特價2490元