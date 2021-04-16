90天檢舉8300件！高雄檢舉魔人「熱區時間」曝　警出動大聲公提醒



▲高雄市一名郭姓檢舉達人專門檢舉違停，3個月高達8千多件。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市交通檢舉案件頻傳，三民二分局在今年1到3月間，同一名郭姓檢舉人就檢舉了超過8千件，光是處理檢舉案件就會癱瘓警力之外，還有郵寄罰單費用高達30萬，警方為了減少民怨，分析出易遭檢舉的路段和時間，透過大聲公，沿街進行宣導提醒市民依規定停車。

▲高雄市一名郭姓檢舉達人的檢舉內容多為違停。（圖／記者洪靖宜翻攝）

隨著行車紀錄器平價化，加上智慧型手機普及、民眾路權意識高漲，近期民眾檢舉交通違規案件成長驚人。高雄三民二分局於今年1至3月共製單舉發1萬9600多件，其中某郭姓民眾針對交通違規檢舉量更高達8千3百多件，除了得耗費1名承辦人及3位警察同仁幫忙處理檢舉案件，郵資費單張就要43塊，全部就將近30萬。

▲高雄檢舉達人出沒開出不少罰單。（圖／記者洪靖宜翻攝）

該郭姓檢舉人從去年10月陸續開始檢舉，較常檢舉時間多為下午18至20時，檢舉多分布在轄內人口聚集、較繁榮之路段，如：大豐路段、大昌路段及建工路段，檢舉項目大多為機車在紅磚人行道違停和紅線臨停為主。對於日益增加交通違規檢舉案件，轄區派出所針對民眾容易違規停車的路段、時段及案件類型已著手加強現地宣導，提醒民眾遵守交通規則。

▲高雄檢舉達人出沒，警方出動大聲公 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

事件經由市議員康裕成在進行議會質詢時提出，高雄市長陳其邁也在治安會報，要求兩周內拿出辦法解決，轄區三民二分局為了回應市長要求，祭出「大聲公」策略，提列轄區5間派出所於易遭檢舉路段，從13日開始，進行沿街宣導，提醒市民依規定停車，以免荷包失血。

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