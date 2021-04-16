住在山腰的不老騎士路倒　熱血警代「駕」好大

▲內埔警分局 龍泉所警員吳家宏、尤弘傑協助徐男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔徐姓男子騎單車外出運動，體力不支倒地，內埔警方獲報前往處理，擔心他再度摔倒，以巡邏車載他返家，另一名警員幫忙騎單車，其中有1公里是爬坡路段，由於上天氣炎熱，讓已身負數公斤裝備的警察，直呼「代『駕』(價)好大」!

▲▼代騎單車、護送返家。

內埔鄉60歲徐姓男子，日前午間獨自騎單車外出運動，返家途經中林路產業道路，體力不支倒地，內埔警分局龍泉所獲報前往，該路倒之徐姓老翁後經到場之消防人員檢視，幸未受傷。

處理該案的龍泉所警員吳家宏及尤弘傑表示，當時天熱，眼見徐男已無體力，強烈建議他先將單車上鎖，由他們渠等以巡邏車協助載送返家，豈知徐男仍堅持要將單車騎回家，且不待員警把話說完，即騎著單車離開。

吳等2員認為此舉恐再發生危險，遂吳員表示由渠代駕單車，徐男方才願意乘坐巡邏車返家。看似短短的一公里路程，但卻是爬坡路段，讓滿負武裝的警察真是覺得累壞了!。

分局長蔡耀順肯定同仁熱心協助民眾，讓警察形象耳目一新，同時亦提醒天氣炎熱，民眾外出運動，應特別注意安全，遇有狀況隨即向警方求助，以避免憾事發生。

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