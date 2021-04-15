陶德訪台共機又來擾台　遭我軍驅離還嗆「這裡都是中國空軍」

▲美代表團來訪，共機又擾台。（圖／國防部提供）



政治中心／台北報導

美國總統拜登派美國前參議員陶德組成非官方代表團訪台，未料，共軍又派機擾台，遭我軍驅離後廣播又回嗆「這裡都是中國空軍」。

根據軍事迷粉專「台灣西南空域」指出，共機15日進入我西南空域，我空軍在空監控，並於12時53分廣播驅離，而共軍於廣播後又回應「這裡都是中國空軍」。

台灣西南空域紀錄，共機本月累計進入我空域13天，廣播驅離紀錄共計59次；2021年累計進入我空域88天，廣播驅離紀錄共計269次。

陶德一行人昨天下午以拜登政府上台後的首發團之姿造訪台灣，事前的規劃，美台雙方都相當保密，白宮強調，此行為紀念《台灣關係法》42周年，傳遞美國對台灣民主的承諾。而同一時間，拜登政府也派遣氣候特使訪問中國與韓國。

對於陶德落地後的行程規劃，美國訪問團今天上午已前往總統府會見總統蔡英文，作為東道主，蔡英文今晚也將在官邸設宴，邀請訪團共進晚餐。

外交部表示，美國訪團在台期間除了會見蔡英文，也會拜會行政院長蘇貞昌，並與外交部長吳釗燮午宴，雙方也會就台美關係各項重要議題交換意見。陶德一行人下午也與立法院「台美國會議員聯誼會」跨黨派立委進行「不公開」會面。

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