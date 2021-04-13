快訊／繼25架擾台！共軍殲16等戰機又來　連11天闖我西南空域

▲殲16。（資料照／國防部提供）



記者蕭羽耘／台北報導

共機連續擾台第11天，繼昨天派出25架次侵擾後，國防部13日發布即時軍事動態，證實包含運8反潛機1架次、殲16機4架次，我空軍立即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

共軍今天再度派出5架次軍機擾台。事實上，美國與菲律賓昨日展開為期兩周的軍事演習，共機昨天派出25架次戰機擾台，警告意味濃厚，同時25架次為「即時軍事動態」自去年9月17日開始記錄起，單日架次最高紀錄。

截至今日，共機4月以來共擾台11次，分別是4月3日的運8反殲潛機1架次；4月4日運8技偵機1架次；4月5日運8反潛機1架次、空警500機1架次、殲16機4架次、殲10機 4架次；4月6日殲-16機2架次、空警-500機1架次、運-8技偵機1架次。

4月7日殲-10機8架次、殲-16機4架次、運-8反潛機1架次、空警-500機2架次；4月8日運-8反潛機2架次。4月9日殲-10機4架次、殲-16機4架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、空警-500機1架次；4月10日運-8遠干機1架次、運-8技偵機1架次、空警-500機2架次，4月11日運-8遠干機1架次。

至於4月12日有運8反潛機2架次、空警-500機1架次、殲-10機4架次、殲-16機14架次，以及轟-6K機4架次闖我西南空域、4月13日運8反潛機1架次、殲16機4架次。