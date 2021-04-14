共機25架「破紀錄擾台」　國台辦嗆：遏止台獨不是光嘴上說

▲大陸國台辦發言人馬曉光4月14日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸中共解放軍12日一口氣派25架次，闖台灣西南空域，創下單日架次最高紀錄，適逢美菲軍演，再次引發中共對台動武討論。對此，國台辦發言人馬曉光14日直接表明，解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，我們遏制「台獨」、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。

國台辦去年9月17日起開始記錄「即時軍事動態」，適逢美國與菲律賓11日展開為期兩周軍演，美國派羅斯福號航母、驅逐艦馬斯汀號進入南海，與中共遼寧號航空母艦進行近距離監視的背景下，中共解放軍12日派轟-6K、殲-16機等共25架次軍機，闖我西南空域，創下有記錄以來新高，昨13日，共機又再度派遣5架次擾台。

▲中共解放軍機已經連續11天擾台。圖為殲-10。（圖／國防部提供）

對於外界擔憂台海情勢，比擬為「巴爾幹火藥桶」，外交部長吳釗燮也坦言，美方認為大陸對台動武的可能性很高，馬曉光首先回應，「台灣是中國的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。」

他接著重申，我們（中國大陸）願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。表示大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞，欲以此反駁美國國務院的「對台武力脅迫」之說。

馬曉光還表明四點，首先，當前台海局勢複雜嚴峻，根源是民進黨及「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁；其次，大陸願以最大誠意，盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間；第三，台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定；第四，「台獨」是一條走不通的絕路。

他一方面表示，解放軍在台海地區組織實戰化演練，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對外部勢力干涉和「台獨」挑釁的嚴正回應，另一方面還警告民進黨，挾洋自重，倚美謀獨，只會把台灣推向災難。

值得注意的是，在後續媒體追問「解放軍機軍演」有關問題時，馬曉光說，我願意再補充一點。「解放軍的有關軍事演訓行動，釋放的信號就是，我們遏制台獨、遏制台美勾連的決心，不是光嘴上說。」

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