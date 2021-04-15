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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營提5大藍營對美不友善事蹟：江啟臣都被陳以信打臉了不道歉？

▲▼民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席江啟臣批評外交部、民進黨「小鼻子、小眼睛」，不安排美國訪團與在野黨會面一事。民進黨發言人謝佩芬15日提出5大國民黨對美不友善事蹟，並反問江啟臣，這次美國訪團來台，國民黨立委陳以信已承認收到美方的會晤邀請，「陳以信都打臉你了，要不要公開道歉，難道這就是你所謂的國民黨也親美嗎」？

美國拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日抵台訪問。

謝佩芬表示，台灣外交處境艱難，民進黨一向秉持「政黨之間對內是競爭，但對外要一致」，應該不分黨派一致對外；不過，江啟臣在接受廣播節目專訪時指控，近年國外重要關鍵人士來訪，外交部與民進黨都是「小鼻子、小眼睛」，拒絕安排與在野黨會面，這次美方來訪同樣也未做安排。

不過，本次美國資深訪問團來台的規劃，美方早在三月初時就通知我方，且安排於15日下午與立法院「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會面。

謝佩芬表示，國民黨籍的立委陳以信在媒體受訪時承認，他有收到與陶德訪問團會晤的邀請，「江啓臣連自己同黨立委是否有出席都沒有先問清楚，就急著批評民進黨政府，這麽著急的政治操作，難道是因為主席選舉的壓力嗎？」

謝佩芬說，「陳以信都打你臉了，你要不要公開道歉，難道這就是你所謂的國民黨也親美嗎？」她呼籲江啟臣，在惡意指控他人之前，先想一想上任國民黨主席以來，跟國民黨是怎樣對待台灣的國際友人呢？

謝佩芬逐一提出5大國民黨對美不友善的事蹟，包括：美國衛生部長阿札爾來訪，國民黨副秘書長謝龍介造謠抹黑「阿札爾是瘦肉精老闆」；美國務院次卿柯拉克訪台，國民黨率眾到機場用「抗議美豬」來迎接訪團；AIT邀請國民黨立委們餐敘，江啟臣主席以團進團出拒絕邀宴；AIT拜會台中市政府，盧秀燕市長違反外交誠信、突襲羞辱酈英傑；美國聯合國駐使克拉芙特預計訪台，國民黨立院黨團總召費鴻泰以「惡客」羞辱。

對於國民黨過去這段時間對美方的批評，謝佩芬說，江啟臣在沒有證據情況下指控民進黨不讓訪問團與在野黨見面，請江主席立刻道歉，不要再說謊帶風向，誤導社會大眾。

▼兼任國民黨主席的立法委員江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

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