韓國瑜若選黨主席　江啟臣：他那麼「溫暖周到」應該知道怎麼做

▲江啟臣上鄉民大會，與郭子乾扮演的韓國瑜握手。（圖／翻攝Yahoo鄉民大會YouTube）



記者蔡文鈴／台北報導

前高雄市長韓國瑜日前現身「陸官專修班校友會」會員大會，大唱軍歌讓現場氣氛相當活絡，但也被指為要參選黨主席的起手式。對此，國民黨主席江啟臣14日於網路節目表示，韓國瑜是個溫暖周到的人，應該會想到要怎麼做。

江啟臣午間參加網路節目《鄉民大會》宣傳新書，接受主持人郭子乾扮演的韓國瑜拷問，兩個人大方握手展現「韓江結盟」，接著江啟臣要以一句話形容黨主席可能人選，他對趙少康的形容是「辯才無礙」，朱立倫則是「學養俱佳」，而被問到怕不怕朱選黨主席，江啟臣先說「不怕」，接著又用台語表示「怕什麼」。

提到韓國瑜，江啟臣形容他是個「溫暖周到」的人，但提到對韓參選黨主席的態度，江啟臣笑說「唉呀，你這麼溫暖周到的人，你應該會想到要怎麼做」，逗得全場來賓大笑。

江啟臣讚賞連勝文是很「真誠善良」的人，對於外界批評連勝文對外發言譁眾取寵，他表示，國民黨不是一言堂，大家有意見都可以講，且連勝文是智庫副董事長，本來就是提供意見的地方。

此外，有網友提問，若韓國瑜跟趙少康掉到水裡會先救誰，江啟臣說，「我海龍蛙兵的能力，兩個都可以救。」