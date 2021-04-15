拜登好友陶德下午見朝野立委　陳以信：我是以個人身份接受AIT邀請

▲國民黨立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

美國總統拜登欽點摯友前聯邦參議員陶德率團14日訪台，訪團15日下午將與跨黨派立委會晤。對此，受邀的國民黨立委陳以信表示，他是以個人身份接受AIT邀請，事前也不知道會有美國重要訪台成員在裡面。

根據《ETtoday新聞雲》14日報導，陶德訪台團15日下午將與「台美國會議員聯誼會」的跨黨派立委會晤，成員除了執政的民進黨立委，也包括國民黨立委、民眾黨立委等人。

國民黨主席江啟臣14日接受廣播節目專訪時表示，自從民進黨執政後，美方團來訪或是一些關鍵的國外人士，就算有要求拜會在野黨，但民進黨跟外交部都沒做安排，都被一些理由推掉了，感嘆「民進黨跟外交部太小鼻子、小眼睛」。

對此，擔任「台美國會議員聯誼會」副會長的陳以信15日受訪時表示，他是以個人身份接受AIT邀請，不是代表國民黨參加，也不是收到聯誼會的通知，甚至事前他也不知道會有美國重要訪台成員在裡面。

陳以信表示，過去國民黨執政時，美方或外國友人來台，都會盡量安排跟國民黨、民進黨有接觸機會，但蔡政府上任後，訪台團行程都會集中安排在行政部門，政黨部分沒有特別安排。

他認為，江啟臣反映的是目前政府的問題，外交部、總統府應特別注意，台美關係應不分朝野共同推動，美方友人對於國內朝野應有適當接觸的機會。

至於會晤將談的議題，陳以信說，據他了解還有其他委員會參加，「是誰我不確定，我想會談會很自然，會希望知道美方對於台美關係的立場，有機會也會適當表達我們的看法。」

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