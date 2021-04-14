控美團訪台未安排在野黨　江啟臣批：民進黨外交部「小鼻子小眼睛」

▲江啟臣接受廣播專訪。（圖／《POP大國民提供》）



記者蔡文鈴／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）欽點摯友前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）14日訪台，總統蔡英文隔日將設宴歡迎。對此，國民黨主席江啟臣接受廣播專訪表示，由此可以看出拜登跟川普的外交政策有所不同，拜登回到過去美國傳統的外交政策，在一中原則的架構下與台灣交流。

江啟臣下午接受廣播節目《POP大國民》專訪，主持人蔡詩萍詢問，國民黨有機會與美方人士見面嗎？江啟臣指出，自從民進黨執政後，美方團來訪或是一些關鍵的國外人士，就算有要求拜會在野黨，但民進黨跟外交部都沒做安排，都被一些理由推掉了，他痛批「民進黨跟外交部太小鼻子、小眼睛」。

談及美中台三方關係，江啟臣指出霸權受到新興強權挑戰，歷史的例子很多都是以戰爭解決，美國感受到中國的威脅，這種情況下台灣的地緣角色就很重要，在兩強相爭下確保台灣的自主性和安全，這也是國民黨正在走的路。

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