廁所只寫「乾坤」！她超慌：該進哪間...宮廷劇神人解答了

▲廁所入口處只寫著「乾」和「坤」兩字，讓女網友分不清哪間是女廁。（翻攝自爆廢1公社）

文／鏡週刊

通常男女廁門口都會以文字、或簡單的符號或插畫標示。一名女網友就分享她到一處廁所時，入口分別寫著「乾」和「坤」兩字，讓她不知所措，只能探頭往裡面看確認到底是男廁還是女廁；照片曝光後引起網友熱議，許多知道答案的人也熱心解惑。

女網友昨（14日）在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，自己在外面想上廁所，但到了廁所入口只看到左右兩邊的標示掛牌分別寫著「乾」「坤」兩字，此外就沒有別的標示，讓她不知所措po網求解，「這誰分得出來哪個是男廁哪個是女廁？害我只能偷偷往內瞄」。

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貼文曝光後就有網友解惑，「坤為女陰之首（如懿傳）」、「乾道成男，坤道成女，好比連續劇古代皇帝住的是乾清宮，皇后住的是坤寧宮、」「乾屬陽，坤屬陰」、「你沒有看如懿傳吼！坤為女陰之首，乾為陽」。

也有網友認為，「上個廁所好像考試…不知道還要趕快上網查！真辛苦」，有人建議「進去看看吧！如果有人尖叫就是走錯了」、「屎在滾了，還在管啥乾坤，進去蹲就對了」、「國文不好直接等被抓性騷擾，這個廁所很有鑑別度」。



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