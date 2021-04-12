打趴KTV、熱炒店！「到這開包廂」她曝菜單：超便宜　內行也激推

▲原PO第一次到釣蝦場開包廂唱歌，就被高CP值驚豔到。（圖／翻攝自爆廢1公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人喜歡釣蝦，把垂釣當成一種休閒娛樂，但釣蝦場不只能釣蝦，甚至贏過KTV和快炒店！一位女網友在臉書《爆廢1公社》貼文，透露她到釣蝦場不是去吃蝦，而是到2樓的包廂唱歌，並點菜來吃。看到菜單之後，她忍不住大讚「釣蝦場好便宜！」不少人也留言，「有的釣蝦場便宜又好啊」、「第一次看到有人去釣蝦場吃辦桌。」

這位女網友文中貼出照片，只見她點了炒麵、炒飯、炒米粉各一盤，菜色的部分有月亮蝦餅、鳳梨蝦球、玉子燒、川燙魷魚、肉絲炒水蓮各一盤，旁邊還有一鍋湯，也就是3盤主食，再加上5菜1湯。

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▲去釣蝦場點滿桌菜只要1490元。（圖／翻攝自爆廢1公社）

女網友也貼出一張「點菜單MENU」，只見上面只分成「季節時蔬菜青菜類」、「飯類」共2種，但可以看到每盤青菜的價格通通都是100元，炒飯、炒麵、炒米粉只要50元，最貴的海鮮什錦湯麵也只要120元，價格打趴很多熱炒店。

▲釣蝦場熱炒的價格讓原PO直呼便宜。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO接著在留言處中透露價錢，說她其實是去釣蝦場2樓開包廂唱歌，包廂3小時收費800元，而熱炒的部分是1490元，等於一共花了2290元。但照菜色來看，大約可以讓6到8個人吃飽，等於平均一個人只要3～4百元就能唱又能吃。

看到貼文後，就有不少網友驚呼，「第一次看到有人去釣蝦場吃辦桌」、「我竟然不知道釣蝦場有炒飯可以叫」、「拜託帶我去……我覺得我可以一次吃4份炒飯。」還有內行人表示，「釣蝦場的炒飯很好吃」、「這幾年流行釣蝦場，不輸快炒店了」、「有的釣蝦場便宜又好啊啊啊啊」、「釣蝦場真的超划算的，好吃又能唱歌，價格也划算。」原PO也回覆說道，自己第一次去釣蝦場唱歌吃飯，沒想到這麼便宜，「我發現它的好了」、「但好像不是每間都有熱炒。」