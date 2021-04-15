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約看電影遭嗆「渣男」！他被罵到傻眼求解　1600人揪關鍵

▲▼電影院,劇院,電影,投影幕,劇場。（圖／pixabay）

▲不少情侶在剛認識時都會相約去看電影。（圖／pixabay）

實習記者周依儒／綜合報導

看電影是不少人在互相認識階段時會相約的行程，不過一名男子發文表示，自己在前陣子約了一個女生去看電影，卻遭對方直接拒絕，還被嗆「你就是這樣輕易約女生出來？渣男」，讓他一頭霧水「約看電影就很渣嗎？」無奈發文表示「看個電影好難」。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》PO出一張對話紀錄截圖，只見他先問了女生下班後有沒有空，想約她一起去看朋友推薦的電影，但女生卻直接打槍「呵呵！抱歉」、「我不去，我們還不了解吧？」，原PO原本心想算了不勉強，此時女生竟又說「所以你就是這樣輕易約女生出來唷？」

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▲約女生看電影結果被大罵是渣男。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲原PO約女生看電影結果被大罵是渣男。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

原PO看到後則傻眼問了「輕易？」、「不然要什麼情況下才能邀約？」不過，女生竟又冷笑回覆，「呵呵！算了，我們不是同一路人」，最後還直指原PO是渣男，原PO被罵的一頭霧水還又再詢問一次「約看電影就是渣男？」，最後只得到女方再嗆，「對！心裡有數就好，滾！」

▲約女生看電影結果被大罵是渣男。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲完整對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

事後男方傻眼的把整段紀錄PO上網，無奈表示「看個電影好難」。貼文一出後也引起熱議，更吸引1600多則留言，許多網友表示，「看來是人帥真好，人醜性騷擾」、「這女的吃炸藥？」、「原PO也太有風度」、「只是找人一起看電影，她就想有的沒的，是不是太高估她自己了」、「看電影也渣男，渣男門檻真低」、「拒絕就算了，後面還教訓人？」、「不然第一次約要去哪」。

不過也有不少網友分析，「是不是她以為你有別的企圖」、「可能覺得說太快約出門吧，反而會覺得男生有意圖而不是真的想認識」、「可能你不是她的菜啦」、「應該就是對你沒興趣，但又太嗆」、「還是她以為你要帶她去別地方看電影」、「她的意思是說，你只邀人看電影，卻沒說是請她看，也沒附贈星級餐廳及高級見面禮，是個渣男」。

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