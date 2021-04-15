國際重視認知戰　蔡英文：因應假訊息台灣有經驗！盼跟世界分享

▲總統蔡英文接見陶德訪團。（圖／總統府直播畫面）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日上午於總統府接見美國總統拜登（Joe Biden）的摯友前聯邦參議員陶德（Chris Dodd），以及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）。她在致詞時提到，國際近年重視的「認知戰」，而台灣在假訊息的因應上，有相當的經驗，期待台美能夠延續合作，跟國際夥伴分享經驗。

蔡英文表示，這是拜登政府上任以來，第一次派團訪問台灣，這展現出台美雙方持續深化的夥伴關係。對於陶德的來訪，蔡英文表示，他擁有三十多年的國會資歷，更是拜登信賴的友人，「今天也很高興看到我的老朋友阿米塔吉大使、史坦柏格院長，還有白丹利處長，這顯示出，美國跨黨派對台灣的支持」。

此外，蔡英文說，拜登在參選時，已經表達要深化跟台灣的關係；從他上任以來，台美關係也持續穩定發展，「美國國務卿布林肯及國防部長奧斯汀，都曾公開表達，美國對台灣的支持堅若磐石」。

至於有關國際近年重視的「認知戰」議題，蔡英文特別表示，台灣在這部分，尤其是假訊息的因應方面，有相當的經驗，「我們也期待，在打擊假訊息上，台美能夠延續合作，跟國際夥伴共同分享經驗」。