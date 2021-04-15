21歲宅男想認識運動妹…鼓起勇氣「拉衣角」　下秒遭警方送辦

▲黃男在南投體育場想認識李女，因此觸碰對方衣角攀談，不料卻因此被移送南投地院裁罰。（圖／翻攝Google Maps）

記者莊智勝／南投報導

南投縣一名年僅21歲的黃姓宅男日前在運動場發現陌生李姓女子，黃男想認識對方、與她做朋友，但卻不知該如攀談，只好默默跟在李女身後走了一段，最後才終於鼓起勇氣觸碰對方衣角想交談，沒想到卻當場遭李女轉身喝斥，還為此挨告、遭警方依社維法移送南投地院裁罰。法官審酌後，認為黃男缺乏正確觀念及社交技巧，才會在結交異性過程中驚嚇他人，衡量其無危害公共秩序行為，因此裁定不罰。

判決書內容指出，黃男1月10日傍晚6時30分在南投運動場見到李女，心生傾慕下希望能跟對方當朋友，但卻又不知如何跨出第一步，只好默默跟在李女身後走了一段；由於當時天色昏暗，李女發覺身後有名男子跟隨後即已提高警覺，待黃男鼓起勇氣、伸手拉李女衣角想要攀談結交時，李女驚嚇之餘當場轉身喝斥「你是誰、你想幹嘛！」

黃男未料自己還來不及開口表明來意，即遭到對方大聲喝斥，周遭運動民眾皆投以異樣眼光，黃男自覺無地自容，只能狼狽逃離運動場。事後不明就裡的李女越想越氣，便前往派出所報案，警方也循線傳喚黃男到案，並依社會秩序維護法將其移送南投地院裁罰。

法官審酌，黃男當時僅觸碰到李女衣角，且未有蒙面偽裝等行為；而李女警詢時也稱，當時天氣寒冷，自己全身包緊緊，對方不認得她是誰、也不可能性騷擾，但黃男緊緊跟隨其後，使她心生害怕，擔心危及自身安全。法官認為，黃男未有危害社會秩序行為，僅是欠缺追求他人手段、社交觀念技巧，才會在欲結交過程中驚嚇他人，最終裁定不罰。