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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陶德訪台之際解放軍宣布軍演　邱國正：有動作都會掌握

記者林銘翰／台北報導

美國總統拜登摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）14日率團訪台，與此同時，中國海事局公佈15日至20日在台灣海峽近南澎列島進行實彈演習，禁止船舶進入。對此，國防部長邱國正15日表示，解放軍的確有發布在某個地方禁航，「有動作的話我們會掌握」。

立法院外交及國防委員會15日邀請邱國正就「國軍軍事教育制度提升與人員素質精進作法」為題進行報告並備質詢，邱國正在會前受訪時表示，有沒有挑釁要持續關注，解放軍的確有發布在某個地方禁航，其他的國軍都會持續注意，「有動作的話我們會掌握」。

▲▼陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。（圖／路透）

▲陶德（Chris Dodd）、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。（圖／路透）

有關陶德等人14日率訪問團抵台，有民眾目擊在松山機場附近目擊，愛國者飛彈車組中的微波雷達車出營區，被部署在鄰近的大直橋下，遭解讀是啟動防空作戰。

對此，邱國正強調「沒有這樣」，就他了解空軍與地面部隊、各作戰區，在每個階段都有做戰備任務訓練，而空軍也是例行性的訓練，「今天的場地也是跟戰備有關的地方，都是例行的，沒有刻意針對什麼案子」。

談及中共軍演對台灣的影響，邱國正則說，心理上確實有影響，國軍一切狀況都有掌握，「心理上的影響是有的，但不要因此而搞得沸沸揚揚、紛紛擾擾」，呼籲大家要對國軍有信心。

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