西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」　他怒報警：欺負人

▲廠商氣得報警處理。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

台北市西門町知名連鎖火鍋店遭海鮮廠商指控，下訂35公斤的龍蝦，隔天辛苦送貨到店，卻說不要了，覺得店家在整人，氣得找警察來處理，雖然事後店家付清款項並收貨，但仍無法平息心中的怒火，PO文呼籲大家不要到該店用餐。對此，火鍋店家也回應，稱廠商送貨遲到且態度惡劣。

一名海鮮廠的老闆在臉書「爆料公社公開版」上發文，西門町知名連鎖火鍋店下訂35公斤的龍蝦，但因為過了送貨時間，告知對方要隔天晚上才能送過去，當天開車到店家外面，發現車子不能停，打電話詢問正確地址停好車之後，抱著35公斤的龍蝦走了5分鐘的路才到。

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▲廠商與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

沒想到，貨送到後店家卻說「錢不夠 ，剩的要匯款」，過了3分鐘竟改稱「貨不要了」。他怒批店家整人，並叫警察來處理，店家才願意出現處理，事後還問說可不可以買一半就好，剩下的退回，「做人要有誠信」。他也貼上與店家的對話紀錄，稱海鮮有保存的問題，來回運送會有影響，「客人吃壞肚子怎麼辦？」

《ETtoday新聞雲》記者實際致電火鍋店，店家表示店長不在，不清楚此事件的狀況，因此無法給予回應。不過，根據《民視》報導，火鍋店調閱監視器打臉業者，共叫了18550元的龍蝦，但對方送貨遲到，本來應該下午就要到，但卻拖到晚上，已經過了客人預定的時間，而且討論過程中態度相當惡劣。