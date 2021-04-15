　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」　他怒報警：欺負人

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲廠商氣得報警處理。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者施怡妏／綜合報導

台北市西門町知名連鎖火鍋店遭海鮮廠商指控，下訂35公斤的龍蝦，隔天辛苦送貨到店，卻說不要了，覺得店家在整人，氣得找警察來處理，雖然事後店家付清款項並收貨，但仍無法平息心中的怒火，PO文呼籲大家不要到該店用餐。對此，火鍋店家也回應，稱廠商送貨遲到且態度惡劣。

一名海鮮廠的老闆在臉書「爆料公社公開版」上發文，西門町知名連鎖火鍋店下訂35公斤的龍蝦，但因為過了送貨時間，告知對方要隔天晚上才能送過去，當天開車到店家外面，發現車子不能停，打電話詢問正確地址停好車之後，抱著35公斤的龍蝦走了5分鐘的路才到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲廠商與老闆的對話紀錄。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

沒想到，貨送到後店家卻說「錢不夠 ，剩的要匯款」，過了3分鐘竟改稱「貨不要了」。他怒批店家整人，並叫警察來處理，店家才願意出現處理，事後還問說可不可以買一半就好，剩下的退回，「做人要有誠信」。他也貼上與店家的對話紀錄，稱海鮮有保存的問題，來回運送會有影響，「客人吃壞肚子怎麼辦？」

《ETtoday新聞雲》記者實際致電火鍋店，店家表示店長不在，不清楚此事件的狀況，因此無法給予回應。不過，根據《民視》報導，火鍋店調閱監視器打臉業者，共叫了18550元的龍蝦，但對方送貨遲到，本來應該下午就要到，但卻拖到晚上，已經過了客人預定的時間，而且討論過程中態度相當惡劣。

ET快訊
西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」他怒報警
建國北路賣玉蘭花3小時收入僅50元！網紅正妹當場脫衣結果曝光
快訊／准辭了！林佳龍20日卸任交通部長
丁字褲正妹逛超市露出還加碼性感照！大方認「我很敢脫」
荳荳吐6字心碎發聲！元元「還原真相」怒戳何孟遠說謊
快訊／重罰逃漏稅！政院修法最高開罰1億
快訊／找到了！甜美長髮女高中生失蹤76hrs　爸媽急帶回

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／政院批准辭呈20日卸任交通部長　林佳龍發聲：感謝成全

約看電影遭嗆「渣男」！他被罵到傻眼求解　1600人揪關鍵

西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」　他怒報警：欺負人

年需1.8億個紙箱急缺！農委會承諾「3大紙廠優先給」：一周後可收到

嫌求婚鑽戒60分太小　準新娘逼「再買一顆」氣喊：是你丟臉

「奈良糕」開發理念曝光！鐵盒設計超貼心　奈良美智認可開賣

捧一盤熱茶靜靜等！暖嬤笑曝「小茶杯」用途：給媽祖婆補妝啦

北醫大擬併康寧大學　私校工會：供3億紓困金外還有3大挑戰

北醫大擬併康寧大學！學生反對「沒好處」　校長：僅評估角逐董事

交部將投1200億強化台鐵基礎設施　公司化改革「先切除負債腫瘤」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

《玩命關頭9》最新預告

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

快訊／政院批准辭呈20日卸任交通部長　林佳龍發聲：感謝成全

約看電影遭嗆「渣男」！他被罵到傻眼求解　1600人揪關鍵

西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」　他怒報警：欺負人

年需1.8億個紙箱急缺！農委會承諾「3大紙廠優先給」：一周後可收到

嫌求婚鑽戒60分太小　準新娘逼「再買一顆」氣喊：是你丟臉

「奈良糕」開發理念曝光！鐵盒設計超貼心　奈良美智認可開賣

捧一盤熱茶靜靜等！暖嬤笑曝「小茶杯」用途：給媽祖婆補妝啦

北醫大擬併康寧大學　私校工會：供3億紓困金外還有3大挑戰

北醫大擬併康寧大學！學生反對「沒好處」　校長：僅評估角逐董事

交部將投1200億強化台鐵基礎設施　公司化改革「先切除負債腫瘤」

快訊／政院批准辭呈20日卸任交通部長　林佳龍發聲：感謝成全

四川台資企業名品館開幕　助台商引流客戶降營銷成本

快訊／高雄林園大貨車翻覆！「橫躺3車道」僅機車道可通行

約看電影遭嗆「渣男」！他被罵到傻眼求解　1600人揪關鍵

不是林子偉！　雙城超級游擊手確診拉上另一名工具人

圍籬封鎖逢甲屋台街廣場　傳改商旅！鄰居：聽聞裡面太複雜

拍板！外國專業人才來台「3年取得永久居留」　租稅減免延長5年

前富胖達外送員鑽「實收0」漏洞　豪點萬元生魚片只給300

西門火鍋店訂35kg龍蝦！送到店「卻說不要了」　他怒報警：欺負人

下周油價止跌再漲　九二汽油每公升逼近27元大關「加油要快！」

生活熱門新聞

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

「最強肉體」用胸器挑戰漫畫腰　過往自拍裸照被挖出

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

宜蘭女名醫讓38學生輪流用「12根針頭抽血」　身分曝光

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

領1千妻秒問：200元用完了？　夫驚呆

妹妹淚訴「假仙姑」騙母害死哥　喪禮上媽冷血回應

水情告急照洗車　宜蘭人轟：沒對不起誰

更多熱門

相關新聞

薪資扣1萬8「幫繳房租水電」！她怒炸　網1點反轟

薪資扣1萬8「幫繳房租水電」！她怒炸　網1點反轟

開設店面需要負擔房租還有水電費，但竟然有店家要求員工幫忙分擔這些費用，一名在天母寵物精品店工作的女網友指出，四萬多元的薪水，被老闆扣了1萬8千多元的房租、水電費等等，只剩下1萬7，她詢問老闆，對方表示每個員工都要分擔整體的費用，貼文一出後有眼尖的網友抓出疑點，反過來罵爆原PO。

雲林南陽國小超幸福！營養午餐龍蝦澎湃上桌

雲林南陽國小超幸福！營養午餐龍蝦澎湃上桌

「守望相助隊」搶位砸東西　上萬網友肉搜

「守望相助隊」搶位砸東西　上萬網友肉搜

瑞芳銅板美食6家絕對要收藏

瑞芳銅板美食6家絕對要收藏

偷拍小情侶公園涼亭嘿咻PO網　桃園父女遭訴

偷拍小情侶公園涼亭嘿咻PO網　桃園父女遭訴

關鍵字：

火鍋店西門町海鮮龍蝦爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

博恩嗆社會敗類！徐乃麟五字經大罵

何孟遠被抓包錄影「當眾手碰采子」

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面