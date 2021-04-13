這大叔一夜紅了！「守望相助隊」搶位還砸別人東西　上萬網友肉搜

記者崔子柔／綜合報導

昨（12）日有民眾在宜蘭清水地熱發生爭執，一位男子不顧座位區已經有人，竟直接坐下不走，被質疑時還把別人放在桌上的竹籃撥到地上，行為讓人相當傻眼，目前貼文已超過1萬網友按讚，也肉搜出他的身分是台中龍東里「守望相助隊」隊員沈先生。

原PO在「爆料公社二社」發文表示，他們6個人先到一個座位區放東西，留下一位朋友在原地顧包包，其他人負責租借籃子，沈男過不久就帶著一個孩子走來直接坐下，朋友還特別告訴他其他人等等會過來，「你們可以先坐沒關係」。

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



沒想到當原PO回到座位區請沈男起身時，他卻開始大罵「這你們家的桌子？」、「憑什麼我要給你們坐」，且火氣越來越大，還把原PO一行人放在桌上的雨傘、包包、剛借來的竹籃全部掃到地上，請他撿起來還嗆「我犯什麼罪？憑什麼要撿」。

▲▼沈男與原PO一行人爭執不下。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



事發當下沈男身上掛著名牌，上面寫著龍東里「守望相助隊」沈XX，目前貼文已經超過1萬人按讚，5千則留言，不少網友看到他不合理的行為，紛紛湧入稱要肉搜，也表示「真丟臉，把人家東西弄掉，就是沒禮貌」、「被他們守護我看監守自盜比較有可能」、「想賣老也不是這樣吧」。