雲林南陽國小超幸福！營養午餐龍蝦澎湃上桌　學童吃到笑咪咪

▲學校每隔一段時間會問卷調查營養午餐建議菜色，有學生提議龍蝦大餐，學校就開始準備，今天滿足學生的願望。 （圖／校方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮南陽國小今天（14日）營養午餐菜色，主食為刈包、五香魯排、特製酸菜、花生粉，配菜則有龍蝦蘆筍沙拉、龍蝦虱目魚丸味噌湯、鮮乳等，校方使用巴西龍蝦烹調配菜，搭配鮮乳與刈包，學生吃得笑開懷。網友見狀直呼「超狂的營養午餐」。

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▲雲林縣北港鎮南陽國小今天營養午餐端出「龍蝦大餐」，校方使用巴西龍蝦烹調配菜，搭配鮮乳與刈包。 （圖／校方提供）

南陽國小校長蔡維哲表示，受疫情與國際貿易戰影響，今年龍蝦價格比去年同期便宜一半，而為準備今天（14日）的龍蝦大餐，廚師和營養師田佩玉先前不斷翻資料、找有機廠商，還請教餐廳主廚如何烹調美味營養的龍蝦大餐，要讓學生吃得開心。「龍蝦大餐」菜單日前一PO上網，也馬上引起師生熱烈討論。

▲受疫情與國際貿易戰影響，今年龍蝦價格比去年同期便宜一半，加上廚師與營養師用心，用美食來鼓勵學生。（圖／校方提供）

校方指出，學校每隔一段時間會問卷調查營養午餐建議菜色，有學生提議龍蝦大餐，學校就開始準備，今天上桌滿足學生的願望。全校師生都大快朵頤，餐點幾乎都被吃完，廚餘只剩下龍蝦的殼，有家長私下說自己好久沒吃龍蝦，小朋友太幸福。

▲雲林縣北港鎮南陽國小今天營養午餐菜色，主食為刈包、五香魯排、特製酸菜、花生粉，配菜則有龍蝦蘆筍沙拉、龍蝦虱目魚丸味噌湯、鮮乳。（圖／校方提供）

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