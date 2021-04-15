舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

▲氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2260公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

舒力基龜速前進！中央氣象局預報員林定宜表示，不排除輕度颱風「舒力基」（Surigae）增強為強烈颱風，最快周五轉成中颱，周日、下周一最靠近台灣，但對台灣天氣沒直接影響。氣象專家吳德榮則說，颱風將向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。而根據最新各國模式預測，舒力基路徑有西修趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（15）和周五受到東北季風影響，以及華南中層水氣通過，北部雲量多，桃園以北、東半部容易有短暫雨；今北部高溫小幅回升，約25至28度，感受較舒適；中南部仍為多雲到晴，依舊有30度以上出現，日夜溫差較大。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周六另一波東北季風稍微增強，但水氣比較乾，水氣逐漸減少，影響到下周三，東部、東南部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，而北部、東北部早晚較涼。

氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2260公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行。林定宜說，舒力基持續增強中，不排除變強颱，最快周五轉成中颱。

▲▼氣象局預估颱風將在菲律賓東方海面北轉，對台灣天氣沒直接影響。（圖／氣象局）



▼氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）



林定宜分析，颱風將在菲律賓東方海面逐漸北轉，朝東北方向行進，預估周日、下周一最靠近台灣，但仍還有約1000公里遠，對台灣天氣沒直接影響，不過周日以後要注意長浪。

根據各國模式最新預測，舒力基的路徑和前一天預測相比偏西。至於颱風路徑是否有西修趨勢？林定宜表示，路徑都仍會持續調整，因不同模式的路徑都不太一樣，但預估仍會在菲東海面北轉，對台灣的水氣沒幫助。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式模擬皆顯示，舒力基未來4、5天發展至最強，將觸及強烈颱風的門檻（≧51米/秒），前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近；第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。

▲▼最新各國模式預測（上圖）和前一天（下圖）預測相比，颱風路經西修。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）