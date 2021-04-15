　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2260公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

舒力基龜速前進！中央氣象局預報員林定宜表示，不排除輕度颱風「舒力基」（Surigae）增強為強烈颱風，最快周五轉成中颱，周日、下周一最靠近台灣，但對台灣天氣沒直接影響。氣象專家吳德榮則說，颱風將向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。而根據最新各國模式預測，舒力基路徑有西修趨勢。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（15）和周五受到東北季風影響，以及華南中層水氣通過，北部雲量多，桃園以北、東半部容易有短暫雨；今北部高溫小幅回升，約25至28度，感受較舒適；中南部仍為多雲到晴，依舊有30度以上出現，日夜溫差較大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜說，周六另一波東北季風稍微增強，但水氣比較乾，水氣逐漸減少，影響到下周三，東部、東南部和中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，而北部、東北部早晚較涼。

氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2260公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行。林定宜說，舒力基持續增強中，不排除變強颱，最快周五轉成中颱。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局預估颱風將在菲律賓東方海面北轉，對台灣天氣沒直接影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

林定宜分析，颱風將在菲律賓東方海面逐漸北轉，朝東北方向行進，預估周日、下周一最靠近台灣，但仍還有約1000公里遠，對台灣天氣沒直接影響，不過周日以後要注意長浪。

根據各國模式最新預測，舒力基的路徑和前一天預測相比偏西。至於颱風路徑是否有西修趨勢？林定宜表示，路徑都仍會持續調整，因不同模式的路徑都不太一樣，但預估仍會在菲東海面北轉，對台灣的水氣沒幫助。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式模擬皆顯示，舒力基未來4、5天發展至最強，將觸及強烈颱風的門檻（≧51米/秒），前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近；第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

▲▼最新各國模式預測（上圖）和前一天（下圖）預測相比，颱風路經西修。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

ET快訊
舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爆紅女優騙粉絲錢！　認錯感嘆「拍AV還是落到做乞丐」

舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

混血台灣童星下海當日本AV女優！　自曝台女嘿咻時會這樣做

快訊／宜蘭外海凌晨規模4.5地震　「晃一下」雙北地區有感

妹妹淚訴「假仙姑」害死哥　喪禮上媽冷血回應：不然早死在兒手裡

路邊攤藏洋蔥！丈夫因病倒下剩她撐家計　台南人號召：揪團吃爆

全台僅「這縣」沒水庫還40年不限水...市長揭密了

媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰

里民廣播「凌晨1點狂響」　住戶驚醒怒了：里長想熬夜聊未來嗎

牛肉湯擺店外！阿北掏百鈔拿1袋回家...老闆娘急：樣品不能吃

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

爆紅女優騙粉絲錢！　認錯感嘆「拍AV還是落到做乞丐」

舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

混血台灣童星下海當日本AV女優！　自曝台女嘿咻時會這樣做

快訊／宜蘭外海凌晨規模4.5地震　「晃一下」雙北地區有感

妹妹淚訴「假仙姑」害死哥　喪禮上媽冷血回應：不然早死在兒手裡

路邊攤藏洋蔥！丈夫因病倒下剩她撐家計　台南人號召：揪團吃爆

全台僅「這縣」沒水庫還40年不限水...市長揭密了

媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰

里民廣播「凌晨1點狂響」　住戶驚醒怒了：里長想熬夜聊未來嗎

牛肉湯擺店外！阿北掏百鈔拿1袋回家...老闆娘急：樣品不能吃

4歲兒暴衝過馬路　媽媽回頭一抱被撞死！絕命5秒影片曝

名醫偷吃美女教授！列19罪狀「跟2男過夜」逼離妻　法官一句話打臉

富二代摔角正妹6年400場完敗！　爸送上億豪宅住成「垃圾屋」

張育成15日扛一壘手戰白襪左投　遭歧視霸凌後重回先發

爆紅女優騙粉絲錢！　認錯感嘆「拍AV還是落到做乞丐」

3個小孩2個爸！人夫驗DNA臉綠　妻淚揭13年靠吃吐司過活

香水入門者怎麼選不踩雷？認識7大常見香調種類、味道　輕鬆找到命定款

開全球第一槍　丹麥宣布完全停用AZ疫苗

舒力基「路徑西修」龜速恐衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

土耳其希臘外長展開會談　專家預期：不會出現重大突破

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

生活熱門新聞

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

沒水庫還40年不限水　全台僅這縣辦得到

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

夜市芭樂攤驚見「比基尼正妹」　網暴動：想吃

妹妹淚訴「假仙姑」騙母害死哥　喪禮上媽冷血回應

有洋蔥！老闆娘為他1人苦撐路邊攤

「肉多多」吃到飽竟能打包！　已下鍋就能帶回家

宜蘭外海凌晨2:09地震

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

水情告急照洗車　宜蘭人轟：沒對不起誰

更多熱門

相關新聞

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

今年第2號颱風舒力基今天清晨生成，目前強度為輕颱等級，龜速朝菲律賓東方海面接近，氣象局預報未來將一路增強，達到強颱等級。不過，颱風會在菲律賓東側就北轉離開，對台灣水情沒有幫助，還會帶乾冷空氣下來，台灣反而更加乾冷。

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

舒力基大而強！不排除達強颱門檻

舒力基大而強！不排除達強颱門檻

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風林定宜

讀者迴響

熱門新聞

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

NONO媽媽過世！臨終留話「陳家交代給兒媳」

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

女偶像舞跳一半突倒下　「爬向後台求救」

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

桃園男留宿女高中生3天　少女求父母：不要告

舒力基龜速增強「威力將上看強颱」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

幫舔毛嫩嬰爆哭！貓耳兔角落生氣

《玩命關頭9》來了！預告釋出

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面