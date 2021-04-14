舒力基大而強！專家指：不排除達「強颱」門檻　對降雨恐成反效果

記者李宜秦／台北報導

今年第2號颱風舒力基於今日凌晨生成，氣象專家吳聖宇表示，舒力基的初始擾動就是一個頗大的系統，強度發展起來後，應該會是一個大而強的系統，強度至少上看中度颱風，甚至也「不排除達到強颱門檻」的機會，不過颱風對台無影響，反而會讓台灣天氣更穩定，降雨機會低。

▲舒力基系統大而強，不排除達到強颱門檻。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

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吳聖宇在臉書指出，舒力基目前的路徑預報資料看起來這個颱風對台灣天氣仍無影響，接近菲律賓東方海面後，大角度拋物線迴轉向東北遠離，這樣的路線反而會讓台灣附近維持一段時間的穩定天氣。

預估自19日起到22日左右，受颱風外圍偏乾的東北風以及沉降作用影響，各地天氣將會較為穩定，雖然山區有些零星的午後熱力降雨訊號，整體看起來沒有太明顯的降雨機會。

▲舒力基今日凌晨生成。（圖／氣象局）

23日之後風向開始轉東南風到偏南風，東半部才會有些地形降雨出現，西半部仍沒有明顯的降雨訊號，同樣是山區因為熱力作用，午後可能有些局部性的降雨機會。

至於今天一直到週日(18日)這段期間，台灣附近大致都是受到東北季風的影響，桃園以北、大台北、基隆北海岸、東半部因為是迎風面，地形上堆積的水氣稍多一些，不時會有些局部性的短暫陣雨，新竹以南到中部一帶有時雲量較多，但下雨機會不高，大致是多雲的天氣，只有山區可能有點零星的降雨，南部則都是比較晴朗的天氣型態。

今明兩天北台灣溫度較涼，尤其夜晚清晨低溫只有17-19度，仍是較有涼意的情況，週五之後溫度會有逐漸上升的趨勢，但是真的要比較熱起來可能要等到下週颱風離開之後，才有較明顯暖空氣北上的機會了。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今日是東北季風最強的時間，北部、東半部、中南部山區降雨機率較高，且有降雨的地方氣溫就會明顯下降，北部今日白天高溫約19度，較昨天下降10到11度，東北部高溫22度、東半部25度、東南部28度、中南部30到31度。