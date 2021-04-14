舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

記者陳俊宏／台北報導

舒力基龜速前進！氣象專家、全台唯一災害預報士賈新興今天（14日）表示，最新預測顯示，整體有利梅雨開始的環境似乎是遲到的機率高。而今年第2號輕度颱風舒力基（SURIGAE）今生成，根據中央氣象局最新預報，有機會達到強烈颱風門檻。

▲氣象局觀測，舒力基颱風今上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南方2370公里海面上。（圖／氣象局）



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氣象局觀測，舒力基颱風今上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南方2370公里海面上，以每小時7轉5公里緩慢速度，向北北西轉西進行。

▼氣象局說，颱風將在菲律賓東方海面北轉遠離台灣。（圖／氣象局）

<p><img src="//cdn2.ettoday.net/images/5563/5563854.jpg" alt="天氣圖。（圖／氣象局）" width="600" height="443" border="3" title="天氣圖。（圖／氣象局）" /></p>

<p><strong>▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）</strong></p>

氣象局預報員張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，舒力基短期移動比較慢，之後稍微加速，往菲律賓東方海面前進，大概周日、下周一開始北轉，此時也是距離台灣最近的時候，但仍還有1000多公里，之後往東北移動，朝遠離台灣方向前進。

張承傳指出，颱風不會直接影響台灣，但後期可能有長浪現象，並帶來一些比較乾的空氣，造成周六之後天氣較乾，迎風面降雨較少。根據氣象局最新預報資料，預測在未來96-120小時，舒力基近中心最大風速每秒51公尺，剛好跨過強颱門檻。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇也在臉書說，舒力基強度逐漸發展中，由於初始擾動就是一個頗大的系統，強度發展起來後，應該會是一個大而強的系統，強度至少上看中度颱風，甚至也不排除達到強颱門檻的機會，目前的路徑預報資料看起來，對台灣天氣仍無影響。

▼吳聖宇說，颱風對台灣天氣無影響。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

賈新興在臉書提到，最新的預測顯示，整體有利梅雨開始的環境似乎是遲到的機率高，初步研判5/11-5/16可能有鋒面影響的機會，但似乎過得快，整個有利的環境要等到5月底至6月初左右了。

賈新興提醒， 5月降雨少雨的機率高達6成以上，情勢真的非常嚴峻，大家一起用力節水省水；如果梅雨真的不理想，就要撐到颱風季了。

賈新興說，2003-2004的乾旱撐到7月初的敏督利颱風，受到颱風外圍環流及颱風北上期間引進的強烈西南氣流影響，東部和中南部地區連日豪雨，旱象才解除，但也帶來嚴重災情，真的是一手抗旱一手防汛。

▼賈新興分析有利梅雨開始環境指標。（圖／翻攝賈新興臉書）



氣象局長鄭明典先前指出，氣象局已展開梅雨追蹤，利用歷史資料找出梅雨指標，當圖中的紅、藍兩條線都變成正值、大於零，就是入梅的時候。他13日再度貼出最新梅雨指標圖，表示有點曙光。

根據先前圖資，在5月11日之前都尚未變成正值，梅雨可能得再等等。但最新圖資則顯示，在5月21日後，紅線已變成正值，而藍線也趨近正值，顯見5月中下旬後，台灣可望出現梅雨。

▼當紅、藍兩條線都變成正值、大於零，就是入梅的時候。（圖／翻攝鄭明典臉書）