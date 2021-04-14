　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／舒力基生成恐中颱！拋物線北轉最靠近時間曝　今變天掉11度

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今北部高溫掉11度，「舒力基」將拋物線北轉！中央氣象局表示，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天（14日）凌晨2時發展為今年第2號輕度颱風舒力基（SURIGAE）。預報員張承傳說，颱風大概周日、下周一開始在菲律賓正東方海面北轉，此時也是離台灣最近的時候，但不會直接影響台灣。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今是東北季風強度最強的一天，今到周五水氣比較多，降雨稍微較明顯，包括北部、東半部和中南部山區，其中屏東今也有下雨機率；今桃園以北、宜蘭溫度起伏不大，一整天介於18至21度，其他地區低溫21至23度，新竹、苗栗高溫24、25度，中南部和台東仍有28至31度。氣象局觀測，台北周二高溫來到30.1度，但預報今僅19度，相差達11度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳說，周四桃園以北高溫回升，來到25度，但早晚仍比較涼，低溫17、18度；周六水氣較減少，降雨在東半部和西半部山區；周日雨區更縮小，在花蓮、台東和中南部山區；下周一低溫再低一點，北部來到16度。

氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2390公里海面上，向北北西轉北北東緩慢進行。張承傳分析，舒力基強度有機會到中度颱風，至於是否可能達強烈颱風還要再觀察。

▼氣象局觀測，颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2390公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／翻攝RAMMB）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼張承傳說，颱風將在菲律賓東方海面北轉遠離台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

張承傳表示，舒力基短期移動比較慢，之後稍微加速，往菲律賓東方海面前進，大概周日、下周一開始北轉，此時也是距離台灣最近的時候，但仍還有1000多公里，之後往東北移動，朝遠離台灣方向前進。

張承傳指出，颱風不會直接影響台灣，但後期可能有長浪現象，並帶來一些比較乾的空氣，造成周六之後天氣較乾，迎風面降雨較少。

▼最新各國模式模擬颱風將拋物線北上。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

天氣圖。（圖／翻攝typhoon2000）

ET快訊
拜登派遣「最好的朋友」率團訪台　將見總統蔡英文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

丹大野溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名　被肉搜回嗆：錯了嗎

快訊／舒力基生成恐中颱！拋物線北轉最靠近時間曝　今變天掉11度

母子跟白沙屯媽進香！離家「留紙條」放夫Happy　最後一行網笑噴

石門水庫人造下雨了！　翡翠水庫：3個月後還有「2座石門」水量

轎車開國道爆胎！技師一查傻眼「輪框都穿了」　網驚：踩到地雷嗎

台灣「民族性隨便」防疫卻很守規矩？　網揭真相：違停是死別人

法院認證的台南小確幸　下班吃鹹粥出車禍「算職災」...勞保局判賠

傳播妹KTV砸爛電視　她現身曝「賠償價格」：是在哈嘍膩啦

密集恐懼症別看！新竹驚見超誇張「燕子大軍」　網：小心「落雷」

舒力基最快明生成「最強恐達中颱」拋物線大甩尾！大雨來襲變天3天

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

曾求子不順！信徒淚向神轎磕頭 白沙屯媽祖4度探視「帶來的孩子」

丹大野溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名　被肉搜回嗆：錯了嗎

快訊／舒力基生成恐中颱！拋物線北轉最靠近時間曝　今變天掉11度

母子跟白沙屯媽進香！離家「留紙條」放夫Happy　最後一行網笑噴

石門水庫人造下雨了！　翡翠水庫：3個月後還有「2座石門」水量

轎車開國道爆胎！技師一查傻眼「輪框都穿了」　網驚：踩到地雷嗎

台灣「民族性隨便」防疫卻很守規矩？　網揭真相：違停是死別人

法院認證的台南小確幸　下班吃鹹粥出車禍「算職災」...勞保局判賠

傳播妹KTV砸爛電視　她現身曝「賠償價格」：是在哈嘍膩啦

密集恐懼症別看！新竹驚見超誇張「燕子大軍」　網：小心「落雷」

舒力基最快明生成「最強恐達中颱」拋物線大甩尾！大雨來襲變天3天

少女洗澡時滑倒　椅腳直插進後庭！家人1動作讓她噴血休克

林昀儒、鄭怡靜混雙世界第1　 兩人默契更好衝擊奧運金牌

登金馬奇幻票選榜！　《佳麗村三姊妹》猛男照曝性向

13歲少女初夜2000元！為買電動「獻身大哥哥」　援交逾一年才曝光

疫苗牽動美股！道瓊小跌68點　標普創新高、台積電漲0.37％

高雄長髮女罵前男友軟爛「爆掃射10槍尋仇」　5度開嗆：你惹錯人

丹大野溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名　被肉搜回嗆：錯了嗎

北市建管處涉貪官員增至5人　疑收賄加速「1日審照」放水違建

營養師曝「咖啡因過量」8大警訊！小心沒提神，反而越喝越累

快訊／舒力基生成恐中颱！拋物線北轉最靠近時間曝　今變天掉11度

倉鼠進祕密基地找向日葵種子　粗魯鑽床卻跌倒回神模樣超萌

生活熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

傳播妹KTV砸電視　她曝賠償價格：是在哈嘍膩啦

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

8週寶寶死腹中！老公顧滑手機　孕妻邊哭邊吐

元老級手搖飲消失街頭　7年級爆共鳴：經典

台灣「民族性隨便」防疫卻很守規矩？網：違停死別人

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

日本排放核廢水！學者點名「底棲性生物」不能吃

轎車開國道爆胎　竟連輪框都貫穿

更多熱門

相關新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

中央氣象局預報員林定宜表示，13日下半天開始北台灣感覺上轉成濕涼，而早上8時在菲律賓東南方形成的熱帶性低氣壓，未來一、兩天有增強為輕度颱風「舒力基」的趨勢，未來路徑將逐漸往偏北朝東北方向進行，對台灣沒有直接影響。14日東北季風增強及鋒面通過，下雨區域主要在北東、中南部山區及屏東地區，其他地區雲量偏多，北東高溫僅20度，下降10度左右，中南部仍有30度以上，這樣天氣將持續到16日（周五）。

最新梅雨指標圖出爐　鄭明典曝好消息

最新梅雨指標圖出爐　鄭明典曝好消息

熱帶低壓生成！最快明成颱風舒力基

熱帶低壓生成！最快明成颱風舒力基

鋒面南下中！傍晚變天大降溫　若成颱最可能路徑曝

鋒面南下中！傍晚變天大降溫　若成颱最可能路徑曝

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

關鍵字：

舒力基颱風氣象局氣象雲氣象張承傳

讀者迴響

熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

劉濤裸上身與周渝民「泡鴛鴦浴」網一看狂吐槽

一天抽1包菸！他「排便突改變」罹癌第3期　危險因子曝

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知承認對話外流：只是打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲

「漫畫腰挑戰」變18禁！網紅脫光光壓雙球

非裔軍官遭違法逮捕　強拉下車

外送員車禍叫急救…救護車趕到當場輾過他下半身

9隻「大塊頭」坐餐廳門口引圍觀

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

阿滴「染台客金」變了！蹲路邊手上亮點驚呆網

徐睿知瘋狂行徑遭挖！開車險自撞亡　金材昱：她不正常

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面