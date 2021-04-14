快訊／舒力基生成恐中颱！拋物線北轉最靠近時間曝　今變天掉11度

▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今北部高溫掉11度，「舒力基」將拋物線北轉！中央氣象局表示，原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓，於今天（14日）凌晨2時發展為今年第2號輕度颱風舒力基（SURIGAE）。預報員張承傳說，颱風大概周日、下周一開始在菲律賓正東方海面北轉，此時也是離台灣最近的時候，但不會直接影響台灣。

張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今是東北季風強度最強的一天，今到周五水氣比較多，降雨稍微較明顯，包括北部、東半部和中南部山區，其中屏東今也有下雨機率；今桃園以北、宜蘭溫度起伏不大，一整天介於18至21度，其他地區低溫21至23度，新竹、苗栗高溫24、25度，中南部和台東仍有28至31度。氣象局觀測，台北周二高溫來到30.1度，但預報今僅19度，相差達11度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周四桃園以北高溫回升，來到25度，但早晚仍比較涼，低溫17、18度；周六水氣較減少，降雨在東半部和西半部山區；周日雨區更縮小，在花蓮、台東和中南部山區；下周一低溫再低一點，北部來到16度。

氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2390公里海面上，向北北西轉北北東緩慢進行。張承傳分析，舒力基強度有機會到中度颱風，至於是否可能達強烈颱風還要再觀察。

▼氣象局觀測，颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2390公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）



▲▼張承傳說，颱風將在菲律賓東方海面北轉遠離台灣。（圖／氣象局）



張承傳表示，舒力基短期移動比較慢，之後稍微加速，往菲律賓東方海面前進，大概周日、下周一開始北轉，此時也是距離台灣最近的時候，但仍還有1000多公里，之後往東北移動，朝遠離台灣方向前進。

張承傳指出，颱風不會直接影響台灣，但後期可能有長浪現象，並帶來一些比較乾的空氣，造成周六之後天氣較乾，迎風面降雨較少。

▼最新各國模式模擬颱風將拋物線北上。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

