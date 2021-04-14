舒力基龜速一路增強估衝強颱　2波東北季風「濕→乾」雨區有變化

▲舒力基颱風龜速移動，但預估未來將一路增強達到強颱等級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第2號颱風舒力基今清晨生成，目前強度為輕颱等級，目前龜速朝菲律賓東方海面接近，氣象局預報未來將一路增強，達到強颱等級。不過，由於颱風會在菲律賓東測就北轉離開，對台灣水情沒有幫助，還會帶乾冷空氣下來，台灣反而更加乾冷。

氣象預報員官欣平表示，舒力基目前距離鵝鑾鼻東南方海面還有超過2000公里距離，以6-9公里時速穩定朝偏西北方前進。在未來逐漸接近菲律賓東方海面的過程，由於環境很適合發展，預估接下來將一路增強達中颱、強颱。

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▲▼舒力基颱風未來潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

舒力基增強後，將在菲律賓東側就北轉離開，對台灣水情沒有幫助，反而會把台灣北邊乾冷空氣帶下來，導致接下來天氣會比較乾冷。但18日之後，則要留意沿海地區會有長浪發生。

至於未來一周天氣，仍持續受到東北季風影響，今天到周六是第一波，周日後再有第2波東北季風增強。今天到周五水氣稍多，由於華南雲系斷斷續續移出，北部、東半部雲量增多，北海岸、宜蘭及花東沿岸會有降雨，若水氣多一點，桃園以北就有下雨機會。

▲未來一周都是屬於東北季風影響型態，先濕後轉乾。（圖／記者李毓康攝）

周六後，水氣減少轉乾，降雨範圍僅剩東半部及西半部山區，其他地區為多雲到晴。周日後新一波東北季風再增強，北部高溫又降至21-23度，這波屬於乾冷性質，北部恢復晴到多雲天氣。

下周一、二，隨著颱風影響，目前預報也是類似東北風偏乾燥天氣，只有東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為晴到多雲。

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