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舒力基加速時間曝！最快周日轉強颱　「無侵台機率紓解旱象可能」

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局「風場預報顯示圖」最新模擬下周一颱風動態。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，「舒力基」颱風未來4、5天發展至最強，將觸及「強烈颱風」的門檻，但將向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周五東北風影響，北部（主要在北海岸、大台北東側）及東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨的機率。

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吳德榮說，周六白天起至下周三受大陸高壓及舒力基外圍況降作用的加成，台灣附近水氣轉乾、大氣穩定；周六白天起各地轉多雲時晴，下周一起再轉晴時多雲，中南部山區午後偶有零星短暫雨的機率，北台舒適、中南部白天熱，各地早晚皆偏涼。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼吳德榮說，氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式模擬皆顯示，舒力基未來4、5天發展至最強。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮分析，氣象局路徑潛勢預測圖及最新歐洲模式模擬皆顯示，舒力基未來4、5天發展至最強，將觸及強烈颱風的門檻（≧51米/秒），前4天先受太平洋高壓南側的偏東南東風導引，向西北西朝菲律賓接近；第5天進入鞍形場轉北，再逐漸受到西風帶的導引，向東北東大迴轉，逐漸加速遠離，無侵台機率，也無紓解旱象的可能。

氣象局觀測，舒力基颱風今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方2260公里海面上，以每小時8公里速度，向西北西進行。氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問說，舒力基持續增強中，不排除變強颱，最快周五轉成中颱。

林定宜分析，颱風將在菲律賓東方海面逐漸北轉，朝東北方向行進，預估周日、下周一最靠近台灣，但仍還有約1000公里遠，對台灣天氣沒直接影響，不過周日以後要注意長浪。

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