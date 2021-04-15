雲端最前線／為制度公平！「國務機要費除罪化」今立院闖關

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攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，15日將在立法院財政委員會中排審，遭國民黨團質疑是為前總統陳水扁脫罪；財委會民進黨籍召委郭國文則強調，政府各部門的特別費已除罪化，沒道理國務機要費不能除罪化，這是為了制度公平性。而綠營今也祭出甲級動員，能否讓法案順利闖關？《雲端最前線》邀請北市議員王世堅、鍾小平及新北市議員葉元之，與主持人楊文嘉一同深度探討。

▼前總統陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）



台灣AZ疫苗施打牛步，至今僅有2萬7113人接種，讓中央流行疫情指揮官陳時中坦言「打氣仍然很不望」，鼓勵大家盡快接種，同時宣布15日開放第四類，估5000人能施打。另一方面，中央流行疫情指揮中心昨也表示，21日起開放1萬劑新冠疫苗供民眾自費接種，適用對象包含商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者。眼看首批AZ疫苗將於5月31日到期，台灣的「打氣」該如何提升？

美國總統拜登（Joe Biden）摯友、前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）14日率團訪台，據規劃，一行人將在15日上午入總統府與總統蔡英文會晤，下午則與「台美國會議員聯誼會」跨黨派立委及行政院長蘇貞昌見面。究竟陶德此行背後有哪些政治意涵？是否代表台美關係更進一步？1200登上《雲端最前線》一同說分明。

▼陶德、阿米塔吉、史坦柏格抵台，外交部長吳釗燮和AIT處長酈英傑親自接機。（圖／ETtoday攝影中心翻攝）



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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。