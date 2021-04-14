柯建銘：國民黨不處理國務機要費問題　將會受到歷史的鞭屍

▲民進黨團總召柯建銘、前總統陳水扁。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會15日排定審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，民進黨團總召柯建銘14日晚間表示，請國民黨面對歷史真相，如果繼續把國務機要費當作政治提款機，這是極大的不道德，也會受到歷史的鞭屍。

立法院財政委員會15日將審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，由於觸及國務機要費除罪化議題，國民黨立委賴士葆等人質疑這是針對性立法，揚言絕對反對。

根據蔡易餘所提《會計法》修正草案，明定民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

對此，柯建銘晚間受訪時說明，現行總統的國務機要計畫費用，是自1949年開始以「特別費」科目編列，作為總統行使憲法職權，包括國內外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮等用途。

柯建銘指出，爾後考量中央及地方首長有同樣需求，所以才會仿效國務機要費編列首長特別費，並且自民國1952年擴及至五院院長，逐步推廣至部會首長及次長以下官員。

柯建銘呼籲，國民黨應該面對歷史真相，如果問題不處理、繼續把國務機要費當作政治提款機，這是極大的不道德，也會受到歷史的鞭屍。

柯建銘強調，立法院財政委員會安排審查這個案子，很有意義的事情，希望國民黨好好思考，國務機要費也不是為了陳水扁，「連這個都不敢平反的話，算什麼政治人物」。

此外，民進黨團14日下午也於中央黨部召開「會前會」，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政，以及民進黨團財政委員會的立委，決定民進黨團有必要因應，希望能夠「就制度論制度」。

柯建銘表示，國務機要費除罪的修法不管何時提出，國民黨一定都會反對，他認為這是轉型正義的問題，也是民進黨該去處理的時候，希望財政委員會能夠順利審查，民進黨團不會因為國民黨團嗆聲就不處理。

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