國民黨團甲動霸佔發言台　杯葛會計法修正納入「機要費」

▲立法院財政委員會審查會計法，國民黨團抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院財政委員會15日排審事涉「國務機要費除罪化」的《會計法》修法，藍綠黨團發出甲級動員應戰，會議一開始，國民黨團立委輪番上台程序發言，質疑修法是替陳水扁案件解套，堅決反對，經過一個小時程序發言，國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文開始拖延發言時間，召委郭國文10點宣布休息後，國民黨立委仍持續坐在發言台前，截至11點都還沒進入正式詢答。

根據民進黨立委蔡易餘所提《會計法》修正草案，主張民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

國民黨團質疑修法是替陳水扁案件解套，堅決反對，一早排隊登記程序發言，立委曾銘宗提出三大程序問題，包括機要費報支核銷涉及總統府業務，卻沒有任何官員列席；會計法不是審計法特別法，修正通過會產生會計法跟審計法的競合問題；此外，此案涉及審判中個案，司法院亦沒有派人列席，他呼籲民進黨今天勿強行送出委員會，應先召開公聽會，聆聽各界意見。

立委林德福則痛批，從之前的政院買牛肉麵、行政院長買書給孫女打統編事件，都是拿公家的錢核報，社會大眾已不能接受，此外，太魯閣號重大事故今天要舉辦告別式，「現在要審這個，是不是要轉移焦點？」

經過一個小時程序發言，召委郭國文10點宣布休息，國民黨立委則持續坐在發言台前，截至11點都還沒進入正式詢答。