影／綠酸支持核電又反核廢水？王育敏1舉例反擊：麻煩專業點

新聞節目中心／綜合報導

日本政府拍板，將福島第一核電廠產生的含氚核廢水稀釋後排入海中，目標2年後實施，消息一出掀起周邊國家反彈；我總統府也表示，原能會已正式表達反對意見。對此，國民黨文傳會主委王育敏14日在ETtoday《雲端最前線》節目中呼籲，政府為了台灣的漁民、未來水產食品安全及國際的角色上，應該要有相對嚴正表達抗議的態度，不可軟弱更不能卸責，好像原能會表達了，意思到就好了。

王育敏指出，如今海洋的保護是國際議題，而這東西帶有核污染、核廢水，好像稀釋就沒有問題，「但你這些元素通通沖到海裡，還是存在啊！」且透過洋流循環，會慢慢擴散污染，並非只侷限在一小區；事實上，就德國的報告來看，將來最終擴散就會是整個海洋，全球通通會受到影響。

王育敏強調，面對這已經是國際事件，中華民國政府的態度應該要非常嚴肅、嚴正去表達，且聯合國相關組織已講了，首當其衝就是南韓、日本及台灣，「我們是最直接受到衝擊的國家，所以你在表達態度上面，不可以軟弱，更不可以直接卸責說『原能會表達了』，好像意思到就好」。

她並提到，如今台灣可能在其他方面對日有需求，因此面對這種該真正表達主張時，第一時間會顯得不敢讓立場非常明確；不過，在這件事上必須呼籲政府，應該一碼歸一碼，台日維持好的關係沒問題，但如今日本做錯，輕易要將核廢水排入海，台灣也首當其衝，「我覺得為了台灣的漁民、國際的角色、未來水產食品安全，政府應該要有相對嚴正、嚴肅表達抗議的態度」。

另外，對於民進黨立委鄭運鵬在臉書po文質疑，國民黨一方面支持核電，如今又召開反對日本排放的記者會，找的社會賢達不會是同一群人，「大家就知道國民黨只是來亂的，沒什麼科學和政治原則」；王育敏也反擊「事實上鄭運鵬的論點完全站不住腳」。

王育敏解釋，南韓也是有用核能的國家，比例還比台灣更高，為何如今也站出來反對，「因為日本的廢水，是發生核災災變後，就是整個反應爐熔毀後所排放出的，跟一般正常安全的核能運轉所排放出來的水，裡面的內容成分都不一樣」，否則過去綠色和平組織怎麼沒有抗議世界各國核電廠所排放出的水，卻特別針對這次日本事件？

王育敏也說，民進黨人士若要批評這個議題，「麻煩你專業一點！」要以專業知識為基礎做評論，而非任意要用政治操作手段去扣帽子。

國民黨立委萬美玲也說，台日向來有很好的交情，尤其當他們遇到311這種大災難時，台灣會關心，但與核廢水排入海是兩碼子事；台灣反對，是因為有生態保育相關問題，也並非如日本公布資料中，各國都在做核廢水排放，「這件事情會讓大家對日本，從過去到現在給予的印象大打折扣！」

萬美玲並說，政府也應該將高度拉高、提出抗議，核廢水排出絕對有很大疑慮，對海洋生態、魚食等，都不該這樣做；另一方面，過去談到核食開放進口，這其實台灣民眾大部分都反對，記得先前政府還稱那以後不要叫核食，「這不是名稱的問題，是它到底對我們有什麼影響，我們該拒絕的就要拒絕，而不是替他找理由！」

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