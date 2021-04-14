38學生輪流使用「12根針頭抽血」　校方急道歉！女教師身分曝光

▲針頭。（示意圖／取自Pixabay）

記者邱茀濱／綜合報導

共用針頭相當危險。宜蘭一間健康管理專科學校，近日被踢爆有一名外聘女醫師，要求全班38人共用12根針頭幫彼此抽血、驗血型，讓家長氣得跳腳。目前學生就醫檢查費用由校方全權負責，而女醫師也已被退聘配合相關單位的調查。

《東森新聞》報導，宜蘭縣某間健康管理專科學校，來自羅東醫院的外聘何姓女醫師，在上週五（9日）微生物與免疫學課程上，強迫38名學生使用12根小型採血片，互相幫對方抽血、驗血型。

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▲女醫師讓班上同學共用針頭。（圖／東森新聞，下同）



學生事後告訴導師才被爆出，校方當天下午緊急發文給家長，要被扎針的學生立即送去醫院檢驗，並承諾學生檢查費用由學校全權負責。儘管如此，家長還是氣得大罵，為什麼會讓學生重複使用針頭抽血，「一根針，真的沒有必要省這樣」。目前，涉事何姓女醫師已被校方停止聘任，並配合相關單位調查中。

據悉，何姓女醫師從2017年8月起就在宜蘭某醫院擔任胃腸肝膽科主治醫師，以及腫瘤醫學中心主治醫師，專業領域在於肝炎、肝硬化、肝癌及其合併症治療等等。此外，她不僅有多間醫院的經歷，還取得國立陽明大學藥理所的博士學位。

宜蘭衛生局副局長徐秋君表示，事發地點屬於教學實習的環境，不但不是在醫療場所，對象也不是病患，因此是否使用醫療相關法令去裁罰，目前仍在與中央討論中。

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