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介殼蟲來襲！北捷線形公園12株樟樹「滿佈白點」緊急噴藥

▲▼台北捷運雙連站外的線形公園12株樟樹受到介殼蟲感染。（圖／台北市議員陳怡君提供）

▲台北捷運雙連站外的線形公園12株樟樹受到介殼蟲感染。（圖／台北市議員陳怡君提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市議員陳怡君表示，近日有民眾發現，台北捷運雙連捷運站周圍正在施工，其位在捷運雙連站至民權西路站之間的台北市捷運線形公園，有12株樟樹受介殼蟲感染。對此，台北捷運公司表示，廠商已完成藥物噴灑處理，提醒民眾經過注意，後續將持續關注綠帶樟樹生長情形。

陳怡君表示，受感染之樟樹才剛種植，是由承包商2020年12月14日依契約所種植，還好因為及時發現時樹木還在契約的保活期中，並且事發當下陳怡君馬上通報處理，台北捷運公司2021年4月8日協助承包廠商會同工務局公園處現場檢視及請其提供專業意見協助，公園處表示，可使用陶斯松等藥進行防治，承包廠商已於2021年4月9日下午噴灑完成。

▲▼台北捷運雙連站外的線形公園12株樟樹受到介殼蟲感染。（圖／台北市議員陳怡君提供）

陳怡君提及，台北捷運公司沒有專業背景，發出去的工程包後卻完全沒有專業的植栽、樹保專業，頂多只能在工程上面做驗收跟稽查，而真正擁有專業能力的工務局公園路燈管理處根本在事前無從置喙，卻在這樣的事件發生之後被動地來救火，還好公園處提出專業意見，可以利用陶斯松防治，但行人、兒童、商圈都在附近，施藥時必須格外小心謹慎。

陳怡君強調，除了公園處，市府還有相關資源例如工務局提供的「台北市褐根病防治諮詢服務團」，雖然叫做褐根病防治，但是實際上是所有樹木棲地相關的整體問題都有研究，所以各局處應互相提供資源及合作，一起防治樹木蟲害。

▲▼台北捷運雙連站外的線形公園12株樟樹受到介殼蟲感染。（圖／台北市議員陳怡君提供）

台北捷運公司指出，雙連捷運線形公園受介殼蟲感染12株樟樹，是「捷運雙連站至民權西路站間帶狀公園改造統包工程」承包商於2020年12月依契約要求種植，受感染樟樹種植地點，為錦西街38巷、民生西路45巷側及無障礙電梯出口周邊花台；因該帶狀公園工區非封閉式工地，分區施工完成後，即開放民眾使用，雖然當初該批樟樹植栽進場時，均經檢視無病蟲害，承包商已針對該批樟樹依照契約執行樹木健康管理。

台北捷運公司表示，4月8日已協助承包商，會同北市府公園處現場檢視，專業建議使用陶斯松等藥進行防治，承包商也立即在4月9日完成噴灑作業。

▲▼台北捷運雙連站外的線形公園12株樟樹受到介殼蟲感染。（圖／台北市議員陳怡君提供）

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