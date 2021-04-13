貓纜將「停運100天」！8月底首次更換纜線　估減少收益4000萬元

▲貓空纜車將於8月30日起進行換纜工程，期間將停運近100天。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

貓空纜車營運15週年，預計2021年8月30日起進行為期3個月、近100天的換纜作業，需花費4700萬元，且還得暫停營運，估計停運期間減少4000萬元收益。面對每年約虧損5000萬元的貓纜，換纜時又得停運減少收益，台北市議員王鴻薇無奈表示，這樣連神仙都救不了。

台北捷運公司13日赴台北市議會交通委員會進行工作報告，提及貓纜纜索為金屬材質，具有延展性，經過纜車系統持續運轉，纜索會因自身及掛載車廂重量而延伸，就跟橡皮筋長期拉扯會變長的道理類似。

北捷公司指出，為維持纜索張力，貓空纜車在端點站均設有「液壓張緊系統」，藉由液壓缸來調整及監測纜索張力，當纜索延伸超過一定長度，就必須要裁剪多餘出來的纜索，但因材料均有其一定的延展性，於伸長至某長度，即須進行更換，以確保安全。且根據使用規範，纜索使用15年即須更換，因此為確保系統營運穩定，選在暑假結束後的8月30日進行換纜作業，預計年底前重新營運。

根據北捷公司估計，此次貓纜更換纜線將花約100天時間，工程費用約4700萬元，施工時間將減少售票及商店租金約4000萬收入。

對此，王鴻薇表示，貓纜過去一直虧本，去年因為疫情導致運量下滑，今年又碰上換纜線，營收可能又會下降，自己去年就曾建議貓纜平日不要營運，否則多營運一天多虧一天，若無法創造收入，至少要減少支出，否則連神仙都救不了。

最後，台北捷運公司回應，貓纜換纜完畢後，會持續積極透過參與市府推動的三貓計畫，整合資源帶動集客、創新遊憩體驗價值、強化三貓品牌意象；綜合近期市府與捷運公司所有努力，貓纜2021年1月至3月運量，較去年全年平均日運量3880人次增加34％。