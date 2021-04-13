SWAG「北捷啪啪啪」系列慘了！　巨乳女優「愛子」遭刑事局約談

記者張君豪、莊智勝／台北報導

號稱亞洲最大私密成人平台SWAG日前推出「捷運系列」影片，完美複製、打造捷運車廂超仿真佈景拍攝成人片；影片上線後不久，還迫使北捷緊急發聲明譴責。而今拍攝北捷啪啪啪系列「NTR露出OO誘惑乘客」的巨乳女優「Arielbb（愛子）」、以及同為SWAG直播主，先前曾打著與房仲嘿咻省房租拍片的女大生「嫚嫚」，均遭刑事局約談，調查是否涉及性交易或其他不法，而其中女優「Arielbb（愛子）」陳女稍早已經到案說明。

▲拍攝北捷啪啪啪系列的巨乳女優「愛子」陳女稍早已經到案。（圖／翻攝SWAG）

SWAG平台於今年1月份推出一系列以「捷運」為主題的成人影片，主打超仿真車廂佈景，不論是車廂內部構造、色調、坐椅顏色，甚至連把手、扶手都完美複製員警打造，就連窗外的廣告看板都原汁原味呈現，細膩的成度一度令人以為真的在北捷車廂內拍攝，畫面一曝光後立即引起網友熱烈討論。

由於當時「北捷啪啪啪」系列影片討論度太高，台北捷運還緊急發布澄清文，強調是業者在擬真佈景中拍攝，並非真的在北捷場地內進行，同時對業者行為予以強烈譴責，認為此手法恐會造成民眾誤解。但由於SWAG並未侵害到北捷LOGO、也未在公共場所中有妨害風化行為，因此當下並無罰則。

繼北捷之後，SWAG今年3月份又再惹出風波，民進黨籍立委莊瑞雄日前質詢時秀出SWAG直播主文字訊息，文案大剌剌寫著「純慾系女大生嫚嫚100%真約北中南皆可直約，私訊我要約會有很多驚喜呦！」莊瑞雄質疑，SWAG是否已經淪為性交易平台，且SWAG雖然宣稱需要付費才能觀看影片，但事實上許多影片不用付錢就能「免費觀看」，該名女優嫚嫚更曾以「女大生跟房仲做愛節省房租」為題拍攝影片，令莊瑞雄直呼「太過離譜」。

今刑事局一次約談2名SWAG女優到案，包括在北捷系列中拍攝「NTR露出OO誘惑乘客」的女優「Arielbb（愛子）」；以及拍下「女大生跟房仲做愛節省房租」影片的女優「嫚嫚」，將調查是否涉及性交易等不法行為，而其中陳姓女優（Arielbb）稍早已經到案。

▼愛子戴著鴨舌帽、口罩現身，低調走進刑事局電偵大隊。（圖／記者張君豪攝）